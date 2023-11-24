У Київ заборонили в'їзд вантажівкам — яка причина

Засніжені дороги в Києві. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Через сильні снігопади та ожеледиці на дорогах у Києві, в'їзд в місто великогабаритного транспорту буде обмежений. Окрім того, місцевих водіїв закликають не виїжджати в місто на авто без нагальної потреби.

Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації та мер столиці Віталій Кличко.

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У КМДА повідомили, що з понеділка в'їзд в Київ великогабаритного транспорту буде обмежений. Це пов'язано з прогнозами синоптиків про сильні снігопади та ожеледицю 26-27 листопада.

"Це дозволить мінімізувати виникнення заторів на автошляхах і забезпечити рух снігоприбиральної техніки. Тому просимо керівників підприємств із перевезення вантажів, зокрема на великі дистанції, врахувати обмеження при плануванні маршрутів та не створювати накопичення автотранспорту на в’їздах до міста", — йдеться у повідомленні.

Водночас міський голова Києва Віталій Кличко закликав місцевих водіїв та пішоходів зважати на погодні умови і бути максимально обережними на дорогах.

"Без нагальної потреби не виїжджайте в місто приватним авто. Скористайтеся громадським транспортом. А якщо виїхали автівкою — не паркуйте її вздовж узбіччя доріг і на тротуарах. Це заважає роботі снігоприбиральної техніки", — наголосив мер.

Він додав, що цього сезону в Києві на дорогах, мостах і тротуарах боротимуться з ожеледицею і прибиратимуть сніг 525 одиниць основної і додаткової спецтехніки "Київавтодору". Загалом заготовлено 17,3 тисячі тонн солі та 54,5 тисячі тонн піску.

Нагадаємо, що мешканців Києва попередили про можливі відключення світла. Це може статися через негоду.

Також ми писали, що через зниження температури у зимовий період значно зростає споживання електроенергії. Якщо стовпчик термометра опуститься нижче -8... -10 °C, то столиці доведеться використовувати графіки відключення світла.