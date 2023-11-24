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У Київ заборонили в'їзд вантажівкам — яка причина

24 листопада 2023 13:48
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У Київ заборонили в'їзд вантажівкам — яка причина
Засніжені дороги в Києві. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Через сильні снігопади та ожеледиці на дорогах у Києві, в'їзд в місто великогабаритного транспорту буде обмежений. Окрім того, місцевих водіїв закликають не виїжджати в місто на авто без нагальної потреби.

Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації та мер столиці Віталій Кличко

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У КМДА повідомили, що з понеділка в'їзд в Київ великогабаритного транспорту буде обмежений. Це пов'язано з прогнозами синоптиків про сильні снігопади та ожеледицю 26-27 листопада. 

"Це дозволить мінімізувати виникнення заторів на автошляхах і забезпечити рух снігоприбиральної техніки. Тому просимо керівників підприємств із перевезення вантажів, зокрема на великі дистанції, врахувати обмеження при плануванні маршрутів та не створювати накопичення автотранспорту на в’їздах до міста", — йдеться у повідомленні. 

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Водночас міський голова Києва Віталій Кличко закликав місцевих водіїв та пішоходів зважати на погодні умови і бути максимально обережними на дорогах.

"Без нагальної потреби не виїжджайте в місто приватним авто. Скористайтеся громадським транспортом. А якщо виїхали автівкою — не паркуйте її вздовж узбіччя доріг і на тротуарах. Це заважає роботі снігоприбиральної техніки", — наголосив мер.  

Він додав, що цього сезону в Києві на дорогах, мостах і тротуарах боротимуться з ожеледицею і прибиратимуть сніг 525 одиниць основної і додаткової спецтехніки "Київавтодору". Загалом заготовлено 17,3 тисячі тонн солі та 54,5 тисячі тонн піску.

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Нагадаємо, що мешканців Києва попередили про можливі відключення світла. Це може статися через негоду.

Також ми писали, що через зниження температури у зимовий період значно зростає споживання електроенергії. Якщо стовпчик термометра опуститься нижче -8... -10 °C, то столиці доведеться використовувати графіки відключення світла.

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