Київського нотаріуса судитимуть за реєстрацію неіснуючих будинків

Земля, яку реєстрував нотаріус. Фото: Київська міська прокуратура

Прокуратура столиці передала до суду обвинувальний акт щодо приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу. Її звинувачують у незаконній реєстрації нерухомості на підставі підроблених документів.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

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Слідство встановило, що обвинувачена незаконно оформила право власності на дев'ять приватних будинків, які, згідно з підробленими документами, нібито перебували у Голосіївському районі Києва.

Нотаріус реєстрував землі. Фото: Київська міська прокуратура

У цих документах стверджувалося, що садові будинки та господарські споруди були збудовані ще на початку 90-х років минулого століття. Проте, за даними прокуратури, за вказаними адресами або немає жодних будівель, або вони розташовані на сусідніх ділянках.

"При цьому нотаріус мала інформацію, що державними органами виконавчої влади не присвоєно поштову адресу вказаним будинкам, не надано виписки з господарської книги за вказаними будинками, адреси будинків не зареєстровані", — йдеться у повідомленні.

У прокуратурі зазначили, що ця схема дозволяла фігурантам отримати землю, на якій нібито знаходились їхні будинки. Тобто, за словами правоохоронців, основною метою махінації було заволодіти земельними ділянками.

Земля, яку реєстрував нотаріус. Фото: Київська міська прокуратура

Обвинувальний акт відносно нотаріуса передали до суду за статтями про зловживання повноваженнями та втручання в реєстри. Санкція статей передбачає до п'яти років позбавлення волі.

Матеріали щодо "власників" будинків, які надавали підроблені документи, винесли в окреме провадження, в межах якого скасують незаконні рішення про реєстрацію прав власності на неіснуючі будинки, додали в прокуратурі.

Ділянка, яку реєстрував нотаріус. Фото: Київська міська прокуратура

Нагадаємо, що у Києві викрили нотаріуса та її спільника, які влаштували шахрайську схему із привласнення коштів, які мали б перейти у спадок іншим особам.

У ЗМІ з'явилась інформація, що у колишнього соратника ексмера Києва Леоніда Черновецького проводять обшуки.