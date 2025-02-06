У Києві нотаріус із спільниками ошукали спадкоємців на мільйон

Слідчі дії у підозрюваної. Фото: Київська міська прокуратура

У Києві викрили нотаріуса та її спільника, які влаштували шахрайську схему із привласнення коштів, які мали б перейти у спадок іншим особам. Таким чином нотаріус змогла привласнити 850 тисяч гривень.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

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За даними слідства, одна з потерпілих звернулася до приватного нотаріуса Київського нотаріального округу, щоб оформити спадщину після смерті батька. Отримавши від банку інформацію про наявність 850 тис. грн на рахунках померлого, нотаріус приховала це та повідомила спадкоємиці, що на рахунку всього 112 грн.

Після цього нотаріус разом зі спільником знайшли людину, яка незаконно оформила спадщину, видаючи себе за законну спадкоємицю. Використовуючи підроблені документи, зловмисники отримали 850 тис. гривень.

Аналогічна схема була застосована щодо іншої спадкоємиці – нотаріус та її спільники заволоділи коштами сумою на 180 тис. гривень.

Обвинуваченим загрожує позбавлення волі відповідно до статей Кримінального кодексу України. Санкція статей, за якими обвинувачують нотаріуса та її спіоьника передбачає покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Києві 6 лютого відбулися обшуки у Київській міській раді з боку НАБУ та САПз приводу підозри у земельних корупційних схемах.

У ЗМІ з'явилась інформація, що у колишнього соратника ексмера Києва Леоніда Черновецького проводять обшуки.