Киевского нотариуса будут судить за регистрацию несуществующих домов

Земля, которую регистрировал нотариус. Фото: Киевская городская прокуратура

Прокуратура столицы передала в суд обвинительный акт в отношении частного нотариуса Киевского городского нотариального округа. Ее обвиняют в незаконной регистрации недвижимости на основании поддельных документов.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

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Следствие установило, что обвиняемая незаконно оформила право собственности на девять частных домов, которые, согласно поддельным документам, якобы находились в Голосеевском районе Киева.

Нотариус регистрировал земли. Фото: Киевская городская прокуратура

В этих документах утверждалось, что садовые дома и хозяйственные постройки были построены еще в начале 90-х годов прошлого века. Однако, по данным прокуратуры, по указанным адресам или нет никаких зданий, или они расположены на соседних участках.

"При этом нотариус имела информацию, что государственными органами исполнительной власти не присвоен почтовый адрес указанным домам, не предоставлены выписки из хозяйственной книги по указанным домам, адреса домов не зарегистрированы", — говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что эта схема позволяла фигурантам получить землю, на которой якобы находились их дома. То есть, по словам правоохранителей, основной целью махинации было завладеть земельными участками.

Земля, которую регистрировал нотариус. Фото: Киевская городская прокуратура

Обвинительный акт в отношении нотариуса передали в суд по статьям о злоупотреблении полномочиями и вмешательстве в реестры. Санкция статей предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Материалы в отношении "владельцев" домов, которые предоставляли поддельные документы, вынесли в отдельное производство, в рамках которого отменят незаконные решения о регистрации прав собственности на несуществующие дома, добавили в прокуратуре.

Участок, который регистрировал нотариус. Фото: Киевская городская прокуратура

Напомним, что в Киеве разоблачили нотариуса и ее сообщника, которые устроили мошенническую схему по присвоению средств, которые должны были бы перейти в наследство другим лицам.

В СМИ появилась информация, что у бывшего соратника экс-мэра Киева Леонида Черновецкого проводят обыски.