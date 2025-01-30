Розтрата державних коштів — підозрюють посадовця РВА у Києві

Гроші в руках. Фото ілюстративне: Волинські новини

У Києві повідомили про підозру посадовцю Подільської РВА. Він закупив двері та вікна для багатоповерхівки за завищеною ціною.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура в четвер, 30 січня.

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Як зазначили у прокуратурі, у листопаді 2023 року управління ЖКГ Подільської районної військової адміністрації уклало договір з підрядною організацією на заміну вікон та дверей. Йдеться про житловий будинок по вулиці Мостицька у Подільському районі Києва.

"Згідно з висновком товарознавчої експертизи, ринкова вартість металопластикових вікон та дверей завищена на 240 тис. гривень", — повідомили у прокуратурі.

Повідомлення прокуратури Києва. Фото: скриншот

Посадовцю РВА повідомили про підозру у привласненні майна в умовах воєнного стану. Йому загрожує позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років.

Нагадаємо, раніше у столиці повідомили про підозру підприємцям та експосадовцю "Київзеленбуду". Вони завищили кінцеву ціну на матеріали для ремонту на 900 тис. гривень.

Також ми писали про те, що посадовці у Києві розікрали близько 4 млн грн на закупівлі кондиціонерів для приміських електричок. Зрештою обладнання виявилося ще й неробочим.