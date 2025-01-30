Растрата госсредств — подозревают чиновника РВА в Киеве

Деньги в руках. Фото иллюстративное: Волинські новини

В Киеве сообщили о подозрении чиновнику Подольской РВА. Он закупил двери и окна для многоэтажки по завышенной цене.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура в четверг, 30 января.

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Как отметили в прокуратуре, в ноябре 2023 года управление ЖКХ Подольской районной военной администрации заключило договор с подрядной организацией на замену окон и дверей. Речь идет о жилом доме по улице Мостицкая в Подольском районе Киева.

"Согласно заключению товароведческой экспертизы, рыночная стоимость металлопластиковых окон и дверей завышена на 240 тыс. гривен", — сообщили в прокуратуре.

Сообщение прокуратуры Киева. Фото: скриншот

Чиновнику РВА сообщили о подозрении в присвоении имущества в условиях военного положения. Ему грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

Напомним, ранее в столице сообщили о подозрении предпринимателям и экс-чиновнику "Киевзеленстроя". Они завысили конечную цену на материалы для ремонта на 900 тыс. гривен.

Также мы писали о том, что чиновники в Киеве разворовали около 4 млн грн на закупке кондиционеров для пригородных электричек. В конце концов оборудование оказалось еще и нерабочим.