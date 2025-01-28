На закупівлі кондиціонерів для електричок у Києві вкрали мільйони

У Києві розікрали мільйони на купівлі кондиціонерів в електрички
Посадовці у Києві розікрали близько 4 млн грн на закупівлі неробочих кондиціонерів для приміських електричок. Трьом фігурантам оголосили підозру.
Про це повідомила поліція Києва в Telegram у вівторок, 28 січня.
Вкрали з держбюджету близько 4 млн грн
Як повідомляє поліція, у 2023 році приватне акціонерне товариство "Київський електровагоноремонтний завод" оголосило тендер на закупівлю систем охолодження в кабіну машиніста. Крім того, мали закупити освітлювальні прилади для приміських електропоїздів.
"41-річний службовець, відповідальний за процедуру публічних закупівель, вступив у злочинну змову із представниками фірми, яка займається виготовленням продукції залізничного призначення", — повідомляють у поліції.
Спільники забезпечили виграш потрібній фірмі. Товариство поставило замовнику неробочі кондиціонери та світильники, а натомість отримали за це близько 4 млн грн державних коштів.
"Як результат, машиністи були вимушені керувати електропоїздом із температурою в кабіні, яка влітку варіювалася від 40 до 60 °C", — додали у поліції.
Нагадаємо, у Києві комунальне підприємство закупило неякісну дорожню сіль, чим бюджету завдано збитків на понад 5,5 млн гривень. Фігурантам повідомили про підозру.
У Дніпрі посадовця комунального підприємства підозрюють у розтраті понад 9 мільйонів гривень. Компанія здійснила низку закупівель за завищеними цінами.
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