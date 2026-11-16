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Головна Київ Київську область передали Ткаченку банкрутом: ексзаступник голови Київської ОВА

Київську область передали Ткаченку банкрутом: ексзаступник голови Київської ОВА

Ua ru
16 листопада 2026 16:46
Ексзаступник Калашника Олійник розкритикував управління Київщиною facebook.com/OliinykRuslanDRKF
Колишній заступник голови Київської ОВА Руслан Олійник. Фото: facebook.com/OliinykRuslanDRKF

Колишній перший заступник голови Київської ОВА Руслан Олійник розкритикував управління Київщиною за попереднього керівництва. Також він пояснив, чому не вважає невдоволення роботою обласної влади інформаційною кампанією.

Про це розповів колишній заступник голови Київської ОВА Руслан Олійник в інтерв'ю "Українській правді", передає Новини.LIVE.

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Олійник розкритикував управління Київською областю

Під час розмови журналістка Тетяна Даниленко згадала заяву колишнього очільника Київської ОВА Миколи Калашника про нібито інформаційну кампанію проти нього. Олійник відкинув таке пояснення критики.

"Ну, яка кампанія, пані Тетяна? Київська область, вона була передана губернатору Ткаченку банкрутом. Я вам кажу, як є", — заявив він.

За словами Олійника, таку оцінку він дає не лише на підставі власного досвіду.

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"Це інформація, яку я зараз практично кожного дня чую від голів громад", — наголосив він.

Колишній посадовець зазначив, що серед незадоволених є керівники, які відповідають за свої рішення перед жителями громад.

Він додав, що ці люди, розібравшись у ситуації, дійшли висновку, що "система керування областю була поставлена на неналежному рівні".

На Київщині не вистачає грошей для завершення сотень об'єктів

Як приклад проблем в управлінні областю Олійник навів ситуацію з будівництвом різних об'єктів. Інформацію про них, за його словами, він отримав від голів громад.

"Близько 500 об'єктів на території Київської області почали реалізовувати, а закінчити їх неможливо. Неможливо, тому що бракує фінансування", — розповів ексзаступник голови ОВА.

Олійник поставив під сумнів рішення розпочинати таку кількість проєктів без достатнього фінансування.

Що Олійник сказав про роботу команди Ткаченка

Окремо колишній посадовець розповів про роботу нової команди Київської ОВА після зміни керівництва.

"Прийшла нова команда, яка займалась тим, що в принципі розбиралась, в якому стані їм залишили область", — пояснив Олійник.

За його словами, Тимуру Ткаченку та його заступникам знадобився час, щоб розібратися з проблемами, які вони отримали.

"Те, що вони могли зробити, вони все зробили", — підсумував він.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що, за словами Руслана Олійника, міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник відмовився пояснити, чому 1,1 млрд грн, виділені на фортифікаційні роботи на Київщині, використовувалися неефективно. На запитання про затримку використання коштів Калашник нібито відповідав, що "це не його справа".

Також Новини.LIVE писали про позицію народного депутата Олександра Качури щодо проблем із будівництвом захисних споруд для енергооб'єктів Київщини. Він вважає, що відповідальність мають нести не лише підрядники, а й організатори робіт. Депутат також закликав до відставки Миколи Калашника та кримінальної відповідальності за можливі розкрадання бюджетних коштів.

банкрут Київська область критика Микола Калашник
Юлія Шепілова - редактор стрічки новин
Автор:
Юлія Шепілова

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