Бывший заместитель председателя Киевской областной государственной администрации Руслан Олийник. Фото: facebook.com/OliinykRuslanDRKF

Бывший первый заместитель председателя Киевской ОГА Руслан Олейник раскритиковал управление Киевской областью при предыдущем руководстве. Также он объяснил, почему не считает недовольство работой областных властей информационной кампанией.

Об этом рассказал Руслан Олийник в интервью "Украинской правде", передает Новини.LIVE.

Реклама

Олейник раскритиковал управление Киевской областью

В ходе беседы журналистка Татьяна Даниленко упомянула заявление бывшего главы Киевской ОГА Николая Калашника о якобы информационной кампании против него. Олейник отверг такое объяснение критики.

"Ну, какая кампания, Татьяна? Киевская область была передана губернатору Ткаченко в состоянии банкротства. Я говорю вам, как есть", — заявил он.

По словам Олейника, такую оценку он даёт не только на основании собственного опыта.

Читайте также:

"Это информация, которую я сейчас практически каждый день слышу от глав общин", — подчеркнул он.

Бывший чиновник отметил, что среди недовольных есть руководители, которые отвечают за свои решения перед жителями общин.

Он добавил, что эти люди, разобравшись в ситуации, пришли к выводу, что "система управления областью была поставлена на ненадлежащий уровень".

В Киевской области не хватает денег для завершения сотен объектов

В качестве примера проблем в управлении областью Олейник привел ситуацию со строительством различных объектов. Информацию о них, по его словам, он получил от глав общин.

"Около 500 объектов на территории Киевской области начали реализовывать, а завершить их невозможно. Невозможно, потому что не хватает финансирования", — рассказал экс-заместитель главы ОГА.

Олейник поставил под сомнение решение начинать такое количество проектов без достаточного финансирования.

Что Олейник сказал о работе команды Ткаченко

Отдельно бывший чиновник рассказал о работе новой команды Киевской ОГА после смены руководства.

"Пришла новая команда, которая в первую очередь занималась тем, что, по сути, разбиралась, в каком состоянии им оставили область", — пояснил Олейник.

По его словам, Тимуру Ткаченко и его заместителям понадобилось время, чтобы разобраться с проблемами, которые они унаследовали.

"То, что они могли сделать, они все сделали", — подытожил он.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что, по словам Руслана Олейника, министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Николай Калашник отказался объяснить, почему 1,1 млрд грн, выделенные на фортификационные работы в Киевской области, использовались неэффективно. На вопрос о задержке использования средств Калашник якобы отвечал, что "это не его дело".

Также Новини.LIVE писали о позиции народного депутата Александра Качуры относительно проблем со строительством защитных сооружений для энергообъектов Киевской области. Он считает, что ответственность должны нести не только подрядчики, но и организаторы работ. Депутат также призвал к отставке Николая Калашника и привлечению его к уголовной ответственности за возможные хищения бюджетных средств.