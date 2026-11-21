Київводоканал повідомив про перебої з водопостачанням у столиці
У Києві спостерігаються перебої з водопостачанням у Голосіївському, Святошинському, Солом’янському, Шевченківському та Подільському районах. Мешканці можуть зіткнутися з тимчасовою відсутністю води.
Про це повідомляє Київводоканал, передає Новини.LIVE.
Що відомо про відновлення водопостачання
У Київводоканалі повідомили, що наразі спостерігається знижений тиск у водопровідних мережах на правому та лівому берегах Дніпра.
Фахівці підприємства працюють над відновленням стабільного водопостачання та нормалізацією тиску. Про подальші зміни ситуації обіцяють інформувати додатково.
На час перебоїв мешканці столиці можуть набрати питну воду в бюветних комплексах. Знайти найближчий бювет можна за допомогою сайту комунального підприємства "Київводфонд".
Як повідомляли Новини.LIVE, вранці 21 листопада внаслідок падіння уламків безпілотників у Подільському та Солом’янському районах Києва постраждали двоє людей, одного з них госпіталізували. У Подільському районі уламки впали на приватний будинок, спричинивши пожежу, а в Солом’янському їх виявили на відкритій території без подальшого займання.
Як повідомляли Новини.LIVE, після масованої російської атаки в ніч проти 20 листопада рух між берегами Києва ускладнився через пошкодження трьох мостів. На Подільсько-Воскресенському мостовому переході перекрили рух із лівого берега на правий, на Південному запровадили обмеження за вагою транспорту, а на Дарницькому зафіксували руйнування.