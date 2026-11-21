Люди набирають воду. Фото ілюстративне: Суспільне

У Києві спостерігаються перебої з водопостачанням у Голосіївському, Святошинському, Солом’янському, Шевченківському та Подільському районах. Мешканці можуть зіткнутися з тимчасовою відсутністю води.

Про це повідомляє Київводоканал, передає Новини.LIVE.

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Що відомо про відновлення водопостачання

У Київводоканалі повідомили, що наразі спостерігається знижений тиск у водопровідних мережах на правому та лівому берегах Дніпра.

Повідомлення Київводоканалу. Фото: скриншот

Фахівці підприємства працюють над відновленням стабільного водопостачання та нормалізацією тиску. Про подальші зміни ситуації обіцяють інформувати додатково.

На час перебоїв мешканці столиці можуть набрати питну воду в бюветних комплексах. Знайти найближчий бювет можна за допомогою сайту комунального підприємства "Київводфонд".

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