Киевводоканал сообщил о перебоях с водоснабжением в столице
В Киеве наблюдаются перебои с водоснабжением в Голосеевском, Святошинском, Соломенском, Шевченковском и Подольском районах. Жители могут столкнуться с временным отсутствием воды.
Об этом сообщает "Киевводоканал", передает Новини.LIVE.
Что известно о восстановлении водоснабжения
В "Киевводоканале" сообщили, что в настоящее время наблюдается пониженное давление в водопроводных сетях на правом и левом берегах Днепра.
Специалисты предприятия работают над восстановлением стабильного водоснабжения и нормализацией давления. О дальнейших изменениях ситуации обещают информировать дополнительно.
На время перебоев жители столицы могут набрать питьевую воду в бюветных комплексах. Найти ближайший бювет можно с помощью сайта коммунального предприятия "Киевводфонд".
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Как сообщали Новини.LIVE, после массированной российской атаки в ночь на 20 ноября движение между берегами Киева затруднилось из-за повреждения трех мостов. На Подольско-Воскресенском мостовом переходе перекрыли движение с левого берега на правый, на Южном ввели ограничения по весу транспорта, а на Дарницком зафиксировали разрушения.