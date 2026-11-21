Люди набирают воду. Фото иллюстративное: Суспільне

В Киеве наблюдаются перебои с водоснабжением в Голосеевском, Святошинском, Соломенском, Шевченковском и Подольском районах. Жители могут столкнуться с временным отсутствием воды.

Об этом сообщает "Киевводоканал", передает Новини.LIVE.

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Что известно о восстановлении водоснабжения

В "Киевводоканале" сообщили, что в настоящее время наблюдается пониженное давление в водопроводных сетях на правом и левом берегах Днепра.

Сообщение "Киевводоканала". Фото: скриншот

Специалисты предприятия работают над восстановлением стабильного водоснабжения и нормализацией давления. О дальнейших изменениях ситуации обещают информировать дополнительно.

На время перебоев жители столицы могут набрать питьевую воду в бюветных комплексах. Найти ближайший бювет можно с помощью сайта коммунального предприятия "Киевводфонд".

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