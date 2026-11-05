Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЗаконБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Київводоканал: у всіх районах Києва перебої з водою

Київводоканал: у всіх районах Києва перебої з водою

Ua ru
5 листопада 2026 14:23
У Києві перебої з водою в усіх районах через знеструмлення facebook.com/vodokanal
Працівники Київводоканалу проводять ремонтні роботи. Ілюстративне фото: facebook.com/vodokanal

У четвер, 5 листопада, у Києві виникли перебої з водопостачанням через аварійні знеструмлення об’єктів водопровідної інфраструктури. Наразі проблеми спостерігаються в усіх районах столиці. Фахівці працюють над відновленням подачі води, послуга вже поступово повертається.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Київводоканал.

Реклама

У всіх районах Києва перебої з водою

За інформацією Київводоканалу, причиною перебоїв у столиці 5 листопада стали аварійні знеструмлення водопровідних об’єктів. Через це водопостачання наразі порушене по всьому Києву.

У Київводоканалі зазначили, що їхні фахівці разом з енергетиками працюють над усуненням проблеми та вживають необхідних заходів, аби якомога швидше відновити послугу. Водночас подачу води вже поступово відновлюють.

У підприємстві повідомили, що додатково інформуватимуть про зміни в ситуації.

Читайте також:

А також наголосили, що на час перебоїв із водопостачанням мешканці столиці можуть скористатися мережею бюветних комплексів. Дізнатися, де розташований найближчий бювет, можна на сайті КП "Київводфонд".

null
Скриншот заяви Київводоканалу/Facebook

Новини.LIVE інформували, що Київ отримає ще 10 генераторів для забезпечення роботи водоканалу під час відключень електроенергії. Додаткові 21 генератор уряд спрямує до 12 громад у регіонах. Обладнання закуповують коштом резервного фонду, а місцеву владу закликають пришвидшити його встановлення та підключення.

Новини.LIVE писали, що у Києві для резервного живлення системи водопостачання встановили 104 генератори та збудували електростанції загальною потужністю 16 МВт. Водночас для частини об’єктів генераторів недостатньо, тому там створюють окрему енергетичну інфраструктуру. Повністю завершити роботи з резервного живлення водопостачання та водовідведення столиці планують до кінця 2026 року.

Київ водопостачання вода енергосистема енергетика Київводоканал
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації