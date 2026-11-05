Працівники Київводоканалу проводять ремонтні роботи. Ілюстративне фото: facebook.com/vodokanal

У четвер, 5 листопада, у Києві виникли перебої з водопостачанням через аварійні знеструмлення об’єктів водопровідної інфраструктури. Наразі проблеми спостерігаються в усіх районах столиці. Фахівці працюють над відновленням подачі води, послуга вже поступово повертається.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Київводоканал.

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У всіх районах Києва перебої з водою

За інформацією Київводоканалу, причиною перебоїв у столиці 5 листопада стали аварійні знеструмлення водопровідних об’єктів. Через це водопостачання наразі порушене по всьому Києву.

У Київводоканалі зазначили, що їхні фахівці разом з енергетиками працюють над усуненням проблеми та вживають необхідних заходів, аби якомога швидше відновити послугу. Водночас подачу води вже поступово відновлюють.

У підприємстві повідомили, що додатково інформуватимуть про зміни в ситуації.

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А також наголосили, що на час перебоїв із водопостачанням мешканці столиці можуть скористатися мережею бюветних комплексів. Дізнатися, де розташований найближчий бювет, можна на сайті КП "Київводфонд".

Скриншот заяви Київводоканалу/Facebook

Новини.LIVE інформували, що Київ отримає ще 10 генераторів для забезпечення роботи водоканалу під час відключень електроенергії. Додаткові 21 генератор уряд спрямує до 12 громад у регіонах. Обладнання закуповують коштом резервного фонду, а місцеву владу закликають пришвидшити його встановлення та підключення.

Новини.LIVE писали, що у Києві для резервного живлення системи водопостачання встановили 104 генератори та збудували електростанції загальною потужністю 16 МВт. Водночас для частини об’єктів генераторів недостатньо, тому там створюють окрему енергетичну інфраструктуру. Повністю завершити роботи з резервного живлення водопостачання та водовідведення столиці планують до кінця 2026 року.