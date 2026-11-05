Сотрудники Киевводоканала проводят ремонтные работы. Иллюстративное фото: facebook.com/vodokanal

В четверг, 5 ноября, в Киеве возникли перебои с водоснабжением из-за аварийных отключений электроэнергии на объектах водопроводной инфраструктуры. В настоящее время проблемы наблюдаются во всех районах столицы. Специалисты работают над восстановлением подачи воды, услуга уже постепенно восстанавливается.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Киевводоканал.

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Во всех районах Киева перебои с водой

По информации Киевводоканала, причиной перебоев в столице 5 ноября стали аварийные отключения электроэнергии на объектах водоснабжения. Из-за этого водоснабжение в настоящее время нарушено по всему Киеву.

В Киевводоканале отметили, что их специалисты совместно с энергетиками работают над устранением проблемы и принимают необходимые меры, чтобы как можно быстрее восстановить услугу. При этом подачу воды уже постепенно восстанавливают.

В предприятии сообщили, что будут дополнительно информировать об изменениях в ситуации.

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А также подчеркнули, что на время перебоев с водоснабжением жители столицы могут воспользоваться сетью бюветных комплексов. Узнать, где находится ближайший бювет, можно на сайте КП "Киевводфонд".

Скриншот заявления Киевводоканала/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что Киев получит еще 10 генераторов для обеспечения работы водоканала во время отключений электроэнергии. Еще 21 генератор правительство направит в 12 общин в регионах. Оборудование закупается за счет резервного фонда, а местные власти призывают ускорить его установку и подключение.

Новини.LIVE писали, что в Киеве для резервного питания системы водоснабжения установили 104 генератора и построили электростанции общей мощностью 16 МВт. В то же время для части объектов генераторов недостаточно, поэтому там создают отдельную энергетическую инфраструктуру. Полностью завершить работы по обеспечению резервного питания систем водоснабжения и водоотведения столицы планируют к концу 2026 года.