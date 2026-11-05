Прем'єр-міністр України Сергій Корецький. Фото: facebook.com/sergii.koretskyi

Київ отримає 10 додаткових генераторів, які допоможуть підтримувати роботу водоканалу під час відключень електроенергії. Ще 21 генератор уряд передасть 12 громадам у регіонах.

Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький, передає Новини.LIVE.

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Як уряд планує захистити водопостачання від знеструмлень

"Люди не повинні щоразу залишатися без водопостачання через російські атаки на енергосистему. Критично важливо забезпечити водоканали і системи водовідведення резервними джерелами живлення", — наголосив він.

Коментар Корецького. Фото: скриншот

Обладнання передають коштом резервного фонду в межах програми забезпечення громад мобільною генерацією.

Також прем’єр-міністр закликав місцеву владу не зволікати з монтажем обладнання та якомога швидше підключити генератори.

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"Закликаю місцеві органи влади забезпечити якнайшвидше встановлення та підключення обладнання", — зазначив Корецький.

Як повідомляли Новини.LIVE, енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв попередив про ризик тривалих перебоїв із водопостачанням у Києві через масштабні відключення електроенергії. За його словами, якщо насосні групи не працюватимуть 8–10 годин, для відновлення тиску у водопровідній системі знадобиться ще близько трьох годин стабільного електропостачання.

Як повідомляли Новини.LIVE, уранці 5 листопада в Києві запровадили екстрені відключення електроенергії в частині Подільського, Святошинського та Шевченківського районів. Відповідну команду надало "Укренерго" через ситуацію в енергосистемі.