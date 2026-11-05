В.о. першого заступника голови КМДА Петро Пантелеєв. Фото: facebook.com/p/Заступник-голови-КМДА-Петро-Пантелеєв-100031887326912

Резервне живлення дає змогу відновлювати подачу води в будинки киян після перебоїв з електроенергією. Однак забезпечити роботу всієї системи водопостачання лише за допомогою генераторів неможливо. Частина об'єктів потребує окремих електростанцій та спеціальної енергетичної інфраструктури. Про це розповів в.о. першого заступника голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв.

Про це стало відомо з трансляції брифінгу щодо актуальної ситуації з енергозабезпеченням у Києві, передає Новини.LIVE.

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Резервне живлення водопостачання Києва

Перший етап робіт передбачав встановлення 104 генераторів і будівництво електростанцій загальною потужністю 16 МВт. Вони призначені для забезпечення роботи об’єктів водопостачання під час відключень електроенергії.

Водночас встановити генератори на всіх об’єктах міської системи неможливо.

"Потужність більшої частини системи водопостачання, водовідведення міста Києва, вона є такою, яку, грубо кажучи, генератори не тягнуть", — зазначив він.

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Тому для таких об’єктів потрібно будувати повноцінні електростанції та створювати окрему енергетичну інфраструктуру.

Як працює резервне живлення на Оболоні

Як приклад Пантелеєв навів Оболонський район, де проживає понад 300 тисяч людей. Там особливості системи водопостачання дають змогу використовувати генератори потужністю до 1 МВт.

Під час переходу на резервне живлення вода може зникнути приблизно на годину. Після цього водопостачання відновлюється, і район практично постійно залишається з водою.

Коли завершать роботи в Києві

Роботи зі створення резервного живлення для систем водопостачання та водовідведення столиці тривають. Перший етап уже завершили, а весь проєкт планують закінчити наприкінці 2026 року.

"Такі роботи передбачають достатньо серйозне проєктування, розрахунок обладнання, потім замовлення цього обладнання, виробництво", — пояснив представник КМДА.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що Станіслав Ігнатьєв пояснював: під час короткочасних відключень електроенергії тривалістю 2–3 години система водопостачання Києва може підтримувати необхідний тиск. Однак триваліші знеструмлення можуть спричинити серйозніші проблеми.

Також Новини.LIVE писали, що після одного з відключень водопостачання у столиці вдалося частково відновити. Для цього фахівці безперервно працювали протягом усієї ночі.