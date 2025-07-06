Сестра експрокурора отримала розсадник Теремки від Київзеленбуду

Київзеленбуд віддав землі сестрі експрокурора — що відомо
Комунальне об'єднання "Київзеленбуд" передав декоративний розсадник "Теремки" у власність сестрі колишнього прокурора Олександра Корнійця. Йдеться про Ларису Прокопенко.
Це зʼясували журналісти програми "НАША СПРАВА".
Декоративний розсадник "Теремки"
Декоративний розсадник розташований у селі Малютянка Київської області. Він належить "Київзеленбуду". У власності розсадника було 343 гектари землі, однак там не вирощували зелені насадження.
"На підставі розпорядження Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області від 05 червня 2009 року МДР "Теремки" було припинено право постійного користування земельною ділянкою площею 220,0 га з 343,4105 га, наданих розсаднику для розміщення виробничої бази з вирощування декоративних дерев та кущів і насіння газонних трав", — йдеться у документі.
Цим рішенням земельні ділянки розсадника опинилися в руках приватних осіб. Їх передали Ларисі Прокопенко за 1 мільйон гривень. Вона є сестрою колишнього прокурора Олександра Корнійця. Сума у 16 разів менше ринкової вартості.
Нагадаємо, проти 20 працівників "Київзеленбуду" скеровано до суду 18 обвинувальних актів. Сума завданих збитків оцінюється у 8,5 мільйона гривень.
Раніше Київська міська прокуратура передала до суду обвинувальний акт проти трьох посадовців "Київзеленбуду". Їм інкримінують створення злочинної організації та регулярне отримання хабарів.
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