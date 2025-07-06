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Головна Київ Київзеленбуд віддав землі сестрі експрокурора — що відомо

Київзеленбуд віддав землі сестрі експрокурора — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 6 липня 2025 17:21
Сестра експрокурора отримала розсадник Теремки від Київзеленбуду
Декоративний розсадник "Теремки". Фото: kyivzelenbud.com

Комунальне об'єднання "Київзеленбуд" передав декоративний розсадник "Теремки" у власність сестрі колишнього прокурора Олександра Корнійця. Йдеться про Ларису Прокопенко.

Це зʼясували журналісти програми "НАША СПРАВА".

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Декоративний розсадник "Теремки"

Декоративний розсадник розташований у селі Малютянка Київської області. Він належить "Київзеленбуду". У власності розсадника було 343 гектари землі, однак там не вирощували зелені насадження.

"На підставі розпорядження Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області від 05 червня 2009 року МДР "Теремки" було припинено право постійного користування земельною ділянкою площею 220,0 га з 343,4105 га, наданих розсаднику для розміщення виробничої бази з вирощування декоративних дерев та кущів і насіння газонних трав", — йдеться у документі.

Цим рішенням земельні ділянки розсадника опинилися в руках приватних осіб. Їх передали Ларисі Прокопенко за 1 мільйон гривень. Вона є сестрою колишнього прокурора Олександра Корнійця. Сума у 16 разів менше ринкової вартості.

Нагадаємо, проти 20 працівників "Київзеленбуду" скеровано до суду 18 обвинувальних актів. Сума завданих збитків оцінюється у 8,5 мільйона гривень.

Раніше Київська міська прокуратура передала до суду обвинувальний акт проти трьох посадовців "Київзеленбуду". Їм інкримінують створення злочинної організації та регулярне отримання хабарів.

Київ земля продаж прокурори Київзеленбуд
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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