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Главная Киев Киевзеленстрой отдал земли сестре экс-прокурора — что известно

Киевзеленстрой отдал земли сестре экс-прокурора — что известно

Ua ru
Дата публикации 6 июля 2025 17:21
Сестра экс-прокурора получила рассадник Теремки от Киевзеленстроя
Декоративный рассадник "Теремки". Фото: kyivzelenbud.com

Коммунальное объединение "Киевзеленстрой" передал декоративный рассадник "Теремки" в собственность сестре бывшего прокурора Александра Корнийца. Речь идет о Ларисе Прокопенко.

Это выяснили журналисты программы "НАША СПРАВА".

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Декоративный рассадник "Теремки"

Декоративный рассадник расположен в селе Малютянка Киевской области. Он принадлежит "Киевзеленстрою". В собственности рассадника было 343 гектара земли, однако там не выращивали зеленые насаждения.

"На основании распоряжения Киево-Святошинской районной государственной администрации Киевской области от 05 июня 2009 года МГР "Теремки" было прекращено право постоянного пользования земельным участком площадью 220,0 га из 343,4105 га, предоставленных рассаднику для размещения производственной базы по выращиванию декоративных деревьев и кустов и семян газонных трав", — говорится в документе.

По этому решению земельные участки рассадника оказались в руках частных лиц. Их передали Ларисе Прокопенко за 1 миллион гривен. Она является сестрой бывшего прокурора Александра Корнийца. Сумма в 16 раз меньше рыночной стоимости.

Напомним, против 20 работников "Киевзеленстроя" направлено в суд 18 обвинительных актов. Сумма нанесенного ущерба оценивается в 8,5 миллиона гривен.

Ранее Киевская городская прокуратура передала в суд обвинительный акт против трех должностных лиц "Киевзеленстроя". Им инкриминируют создание преступной организации и регулярное получение взяток.

Киев земля продажа прокуроры Киевзеленбуд
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
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