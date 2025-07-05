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Головна Київ Щодо 20 осіб із "Київзеленбуду" направили справи до суду — деталі

Щодо 20 осіб із "Київзеленбуду" направили справи до суду — деталі

Ua ru
Дата публікації: 5 липня 2025 17:30
Розкрадання в Київзеленбуді — проти 20 осіб передали справи до суду
Засідання Київради. Фото: кадр з відео

Щодо 20 осіб із "Київзеленбуду" направили 18 обвинувальних актів до суду. Загальна сума збитків становить 8,5 мільйона гривень. 

Про це йдеться у розслідуванні "Наша справа"

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Начальник відділення Київської міської прокуратури розповів, що розкрадання коштів відбувалося на тендерних закупівлях з ремонту парків — на ремонті трьох із них сума збитків становить понад 5 млн грн.

У розслідуванні йдеться, що 2024 року "Київзеленбуд" витратив 543,1 млн грн на благоустрій міста. Понад половини з цих грошей пішли на капремонт та реконструкцію паркових зон.

Голова постійної комісії з питань бюджету Київради Андрій Вітренко вважає, що фінансування департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА, якому й підпорядковується "Київзеленбуд", нераціональне.

"Зрозумійте, 2 мільярди — на дерева і кущі, і 260 мільйонів немає для того, щоб перекласти аварійні мережі. Це питання пріоритетів", — сказав Вітренко. 

Нагадаємо, раніше ДБР повідомило про підозру директору приватного підприємства, який платив "відкат" за перемогу в тендері "Київзеленбуду".

Крім того, ми писали, що команда топменеджерів "Київзеленбуду" постане перед судом. Їх звинувачують у створенні злочинної організації та систематичному отриманні хабарів. 

Київ суд корупція розслідування Київзеленбуд
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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