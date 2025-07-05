Розкрадання в Київзеленбуді — проти 20 осіб передали справи до суду

Засідання Київради. Фото: кадр з відео

Щодо 20 осіб із "Київзеленбуду" направили 18 обвинувальних актів до суду. Загальна сума збитків становить 8,5 мільйона гривень.

Про це йдеться у розслідуванні "Наша справа".

Реклама

Читайте також:

Корупція у Київзеленбуді

Начальник відділення Київської міської прокуратури розповів, що розкрадання коштів відбувалося на тендерних закупівлях з ремонту парків — на ремонті трьох із них сума збитків становить понад 5 млн грн.

У розслідуванні йдеться, що 2024 року "Київзеленбуд" витратив 543,1 млн грн на благоустрій міста. Понад половини з цих грошей пішли на капремонт та реконструкцію паркових зон.

Голова постійної комісії з питань бюджету Київради Андрій Вітренко вважає, що фінансування департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА, якому й підпорядковується "Київзеленбуд", нераціональне.

"Зрозумійте, 2 мільярди — на дерева і кущі, і 260 мільйонів немає для того, щоб перекласти аварійні мережі. Це питання пріоритетів", — сказав Вітренко.

Нагадаємо, раніше ДБР повідомило про підозру директору приватного підприємства, який платив "відкат" за перемогу в тендері "Київзеленбуду".

Крім того, ми писали, що команда топменеджерів "Київзеленбуду" постане перед судом. Їх звинувачують у створенні злочинної організації та систематичному отриманні хабарів.