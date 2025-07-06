Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїІнвестиціїФінансиМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Кличка може очікувати імпічмент — що кажуть в Київраді

Кличка може очікувати імпічмент — що кажуть в Київраді

Ua ru
Дата публікації: 6 липня 2025 19:18
У Київраді говорять про імпічмент Віталія Кличка — деталі від адвоката
Віталій Кличко. Фото: Новини.LIVE

Адвокат Владислав Михайленко розповів, що у Київській міській раді заговорили про голосування за імпічмент мера Віталія Кличка. За словами правника, недовіру йому оголошують 2/3 голосів від складу міськради.

Про це Владислав Михайленко повідомив в ефірі День.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Імпічмент Віталія Кличка

Михайленко нагадав, що за недовіру першому заступнику Кличка Миколі Поворознику проголосували 74 депутати.

Реклама

"Є якась кількість депутатів, які ходять і кажуть, що це означає, що ще шість голосів добрати. Тобто недовіра міському голові оголошується 2/3 від складу Київської міської ради, тобто 80 голосів необхідно", — зазначив адвокат.

За його словами, якщо Київрада системно не виконує обов’язків, то Верховна Рада має право розпустити її достроково. Таке сталося у 2008 році за часів Леоніда Черновецького.

Реклама

Ще одна серйозна проблема — відсутність секретаря Київради, який мав би організовувати та проводити засідання. Така посада традиційно існувала за кожного мера, однак нині її немає.

Як наслідок, профільні комісії не функціонують, а земельні питання тисяч киян залишаються без розгляду протягом років.

Нагадаємо, у червні депутати Київської міської ради оголосили недовіру Миколі Поворознику

А згодом Кличко підписав рішення про відсторонення від виконання обовʼязків Поворозника. Крім того, відбуватиметься розслідування.

Віталій Кличко Київ Київрада голосування імпічмент
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації