У Київраді говорять про імпічмент Віталія Кличка — деталі від адвоката

Віталій Кличко. Фото: Новини.LIVE

Адвокат Владислав Михайленко розповів, що у Київській міській раді заговорили про голосування за імпічмент мера Віталія Кличка. За словами правника, недовіру йому оголошують 2/3 голосів від складу міськради.

Про це Владислав Михайленко повідомив в ефірі День.LIVE.

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Імпічмент Віталія Кличка

Михайленко нагадав, що за недовіру першому заступнику Кличка Миколі Поворознику проголосували 74 депутати.

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"Є якась кількість депутатів, які ходять і кажуть, що це означає, що ще шість голосів добрати. Тобто недовіра міському голові оголошується 2/3 від складу Київської міської ради, тобто 80 голосів необхідно", — зазначив адвокат.

За його словами, якщо Київрада системно не виконує обов’язків, то Верховна Рада має право розпустити її достроково. Таке сталося у 2008 році за часів Леоніда Черновецького.

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Ще одна серйозна проблема — відсутність секретаря Київради, який мав би організовувати та проводити засідання. Така посада традиційно існувала за кожного мера, однак нині її немає.

Як наслідок, профільні комісії не функціонують, а земельні питання тисяч киян залишаються без розгляду протягом років.

Нагадаємо, у червні депутати Київської міської ради оголосили недовіру Миколі Поворознику.

А згодом Кличко підписав рішення про відсторонення від виконання обовʼязків Поворозника. Крім того, відбуватиметься розслідування.