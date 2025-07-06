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Главная Киев Кличко может ожидать импичмент — что говорят в Киевсовете

Кличко может ожидать импичмент — что говорят в Киевсовете

Ua ru
Дата публикации 6 июля 2025 19:18
В Киевсовете говорят об импичменте Виталия Кличко — детали от адвоката
Виталий Кличко. Фото: Новини.LIVE

Адвокат Владислав Михайленко рассказал, что в Киевском городском совете заговорили о голосовании за импичмент мэра Виталия Кличко. По словам юриста, недоверие ему объявляют 2/3 голосов от состава горсовета.

Об этом Владислав Михайленко сообщил в эфире День.LIVE.

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Михайленко напомнил, что за недоверие первому заместителю Кличко Николаю Поворознику проголосовали 74 депутата.

"Есть какое-то количество депутатов, которые ходят и говорят, что это означает, что еще шесть голосов добрать. То есть недоверие городскому голове объявляется 2/3 от состава Киевского городского совета, то есть 80 голосов необходимо", — отметил адвокат.

По его словам, если Киевсовет системно не выполняет обязанностей, то Верховная Рада имеет право распустить его досрочно. Такое произошло в 2008 году, во времена Леонида Черновецкого.

Еще одна серьезная проблема — отсутствие секретаря Киевсовета, который должен был бы организовывать и проводить заседания. Такая должность традиционно существовала при каждом мэре, однако сейчас ее нет.

Как следствие, профильные комиссии не функционируют, а земельные вопросы тысяч киевлян остаются без рассмотрения годами.

Напомним, в июне депутаты Киевского городского совета объявили недоверие Николаю Поворознику.

А впоследствии Кличко подписал решение об отстранении от исполнения обязанностей Поворозника. Кроме того, будет расследование.

Виталий Кличко Киев Киевсовет голосование импичмент
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
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