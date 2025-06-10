У Київраді висловили недовіру заступнику мера Поворознику

Заступник мера Києва Микола Поворозник. Фото: КМДА

У Київській міській раді оголосили недовіру заступнику мера Віталія Кличка Миколі Поворознику. Водночас звільнити його з посади має право лише міський голова.

Про це розповів депутат Київради Олександр Погребиський у коментарі Новини.LIVE.

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"Заступнику мера депутатським корпусом оголошувалася недовіра — це не звільнення, це значить, що депутати не довіряють даному представнику виконавчої влади чи чиновнику, який займає певну посаду заступника", — сказав Погребиський.

За його словами, звільнити заступника, як і призначити, — може виключно мер. Водночас міський голова має право вето на будь-яке рішення Київради, він може це рішення, наприклад, ветувати чи залишити без розгляду.

Новий секретар Київради

Наразі Поворозник продовжує виконувати свою роботу. А стосовно кандидатури на секретаря Київради депутатки Зої Ярош, яку сьогодні запропонував Кличко — депутат зазначив, що це не таким чином має вноситися в секретаріат. Погребиський пояснив, що для цього має бути депутат, який об'єднує в залі всі фракції.

"Якщо ми починаємо вносити кандидатуру, то як мінімум такі посади або кандидатури мер має погодити з усіма фракціями Київради. А потім вже визначати під час таємного голосування. Наша Фракція по це дізналася лише в залі Київради", — додав він.

А за словами депутата від "Удару" та військовослужбовця Андрія Страннікова, обрання секретаря Київради має бути консенсусом всіх фракцій.

Крім того, він розкритикував передчасне закриття засідання Київради. На його думку, депутати не бажають працювати "через незрозумілі причини", а деякі питання з порядку денного переносять з одного засідання на інше вже не вперше.

Нагадаємо, Микола Поворозник в День жалоби за загиблими у Святошинському районі 25 квітня влаштував святкування свого дня народження.

Також ми писали, що у квітні з'явилося відео з одного з кабінетів КМДА, на якому чиновники випивали на робочому місці.