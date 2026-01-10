Кличко закликав виїжджати з Києва — Нотевський порівняв його з мерами прифронтових міст

Віталій Кличко. Фото: vechirniy.kyiv.ua

Міський голова Києва Віталій Кличко нарвався на критику через свій заклик до містян покинути столицю. Зокрема, після заяв мера порівняли фінансові можливості та географічну близькість до ворога трьох найбільших українських міст — Києва, Дніпра та Харкова.

Про це написав юрист і політичний оглядач медіа "ҐРУНТ" Олександр Нотевський у своєму Telegram.

Кличка порівняли з мерами прифронтових міст

У своєму дописі Нотевський навів дані про бюджети міст і їхню відстань до російської території або тимчасово окупованих районів. Зокрема, за його словами, бюджет Києва становить 106 млрд гривень, а відстань до території РФ — близько 400 кілометрів.

Водночас бюджет Дніпра, за наведеними даними, складає 23 млрд гривень, а відстань до тимчасово окупованих територій — приблизно 215 кілометрів. Харків, у свою чергу, має бюджет у 21 млрд гривень і розташований орієнтовно за 30 кілометрів від кордону з Росією.

На цьому тлі Нотевський звернув увагу на риторику київської влади після російських обстрілів.

"Увага, питання: мер якого з цих міст закликає мешканців збирати речі і валити на**** після російських обстрілів?", — поставив риторичне запитання юрист.

Публікація Олександра Нотевського. Фото: скриншот з Telegram

Нагадаємо, після обстрілу Києва в ніч проти 9 січня Віталій Кличко звернувся до киян із заявою. Міський голова закликав мешканців столиці виїжджати у зв'язку із напруженою ситуацією та відсутністю опалення в деяких будинках після атаки РФ.

Тим часом Новини.LIVE дізналися, як кияни відреагували на заклики мера покинути столицю.