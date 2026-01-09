Кияни розкритикували заклик Кличка покинути столицю — опитування

Кияни готові витримати воєнні виклики у столиці. Фото: Новини.LIVE

Міський голова Віталій Кличко закликав виїхати з Києва. Він вважає доцільним покинути столицю, в якій нині чимало викликів — російські обстріли, графіки вимкнень електроенергії та проблеми з водопостачанням. Втім, містянам пропозиція не до вподоби.

Про настрої киян дізнавалась журналістка Новини.LIVE Анна Сірик.

Чи планують кияни покинути столицю?

Більшість опитаних киян вважають пропозицію Віталія Кличка абсурдною.

"Я закликаю мера столиці самому виїхати зі столиці і їхати якнайдалі. Він вже засидівся у своєму кріслі", — гостро реагує Сергій.

Катерина проживає у багатоповерхівці на вулиці Бажана у Дарницькому районі. Цей будинок постраждав внаслідок нічного обстрілу 9 січня. Квартира дівчини залишилась без вікон, а її родина не спала всю ніч. Попри всі ці виклики, вона не вважає ідею "покинути дім" — гарною.

"Як він собі це уявляє? Щоб всі виїхали? Я думаю, що це неможливо", — Катерина щиро здивована пропозицією від мера.

Тамара Сергіївна теоретично вважає ідею мера реалістичною, втім для себе такий варіант майбутнього не розглядає.

"Якщо в когось є куди виїхати і так топити піч, то чому ні? Зараз чимало українців ще тогорічної зими купили собі обігрівачі на дровах. У мене донька живе в котеджному містечку і вони собі придбали. Але ми виїжджати не будемо. Будемо якось все це разом переживати", — поділилась думкою Тамара Сергіївна.

Натомість киянин Олександр категоричний у своїй думці. Він має родинні обов'язки, які не можна проігнорувати і виїхати з міста.

"Ніколи. Як це взагалі можливо уявити? У мене собака 80 кілограмів, хто мене прийме? І хворі батьки тут живуть, мама з деменцією. Я нікуди не поїду", — переконаний Олександр, квартира батьків якого постраждала під час обстрілу 9 січня.

