Главная Киев Кличко сравнили с прифронтовыми мэрами на фоне призывов выезжать

Кличко сравнили с прифронтовыми мэрами на фоне призывов выезжать

Ua ru
Дата публикации 10 января 2026 09:51
Кличко призвал выезжать из Киева — Нотевский сравнил его с мэрами прифронтовых городов
Виталий Кличко. Фото: vechirniy.kyiv.ua

Городской голова Киева Виталий Кличко нарвался на критику из-за своего призыва к горожанам покинуть столицу.  В частности, после заявлений мэра сравнили финансовые возможности и географическую близость к врагу трех крупнейших украинских городов — Киева, Днепра и Харькова.

Об этом написал юрист и политический обозреватель медиа "ҐРУНТ" Александр Нотевский в своем Telegram.

Читайте также:

Кличко сравнили с мэрами прифронтовых городов

В своей заметке Нотевский привел данные о бюджетах городов и их расстояние до российской территории или временно оккупированных районов. В частности, по его словам, бюджет Киева составляет 106 млрд гривен, а расстояние до территории РФ — около 400 километров.

В то же время бюджет Днепра, по приведенным данным, составляет 23 млрд гривен, а расстояние до временно оккупированных территорий — примерно 215 километров. Харьков, в свою очередь, имеет бюджет в 21 млрд гривен и расположен ориентировочно в 30 километрах от границы с Россией.

На этом фоне Нотевский обратил внимание на риторику киевских властей после российских обстрелов.

"Внимание, вопрос: мэр какого из этих городов призывает жителей собирать вещи и валить на**** после российских обстрелов?", — задал риторический вопрос юрист.

Нотевський розкритикував Кличка
Публикация Александра Нотевского. Фото: скриншот из Telegram

Напомним, после обстрела Киева в ночь на 9 января Виталий Кличко обратился к киевлянам с заявлением. Городской голова призвал жителей столицы выезжать в связи с напряженной ситуацией и отсутствием отопления в некоторых домах после атаки РФ.

Тем временем Новини.LIVE узнали, как киевляне отреагировали на призывы мэра покинуть столицу.

Виталий Кличко Киев Харьков Днепр война в Украине
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
