Коли повернуть світло та тепло в будинки киян після атаки 9 січня

Віталій Кличко. Фото: Олексій Самсонов / Вечірній Київ

Ситуація в Києві після нічної атаки російських окупантів дуже складна. Комунальники разом з енергетиками працюють над тим, аби відновити електро-, тепло- та водопостачання у будинки.

Про це повідомив мер міста Віталій Кличко в п’ятницю, 9 січня.

Допис КМДА. Фото: скриншот

Коли повернуть світло та тепло в будинки киян

"Міські служби працюють у режимі надзвичайної ситуації. Ситуація в столиці дуже складна, однак контрольована з точки зору систем життєзабезпечення", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що половина багатоквартирних будинків Києва — майже 6 тисяч — наразі без теплопостачання через пошкоджені елементи критичної інфраструктури. Частині будинків тепло планують подати вже сьогодні ввечері.

Вже відновлено водопостачання в Печерському районі та поступово відновлюють його у районах лівого берега міста.

"Потрібен певний час, щоб система водопостачання запрацювала у звичайному режимі. І нагадаю, що на верхні поверхи будинків вода подається завдяки окремим підкачувальним насосам, які не працюватимуть за відсутності електроенергії. Тому на останніх поверхах може ще бути відсутнє водопостачання, навіть якщо в районі послугу вже відновили", — пояснив Кличко.

Крім того, мер нагадав, що в Києві підготовлені понад 1200 пунктів обігріву, де можна зігрітися, отримати гарячі напої, їжу, зарядити телефони, павербанки й інші гаджети.

"Звертаюся до киян, у яких у домівках є тепло і вода: допомагайте співгромадянам — запросіть зігрітися, приготувати їжу чи дитяче харчування", — закликав він.

Нагадаємо, що дві ТЕЦ у Києві зовсім не працюють.

Крім того, внаслідок нічного обстрілу у столиці є загиблі та багато поранених.