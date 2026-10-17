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Головна Київ Під КМВА люди зібрались на протест проти Кличка: фоторепортаж

Під КМВА люди зібрались на протест проти Кличка: фоторепортаж

Ua ru
17 жовтня 2026 13:52
Репортаж
Протест під КМВА: кияни вимагають відставки Кличка — фоторепортаж
Люди на митінгу в Києві. Фото: Новини.LIVE

У центрі Києва на Хрещатику триває акція протесту проти міської влади. Учасники вимагають відставки мера Віталія Кличка та політичної відповідальності за проблеми столиці. Серед гасел протестувальників — "Кличка на нари" та "Мер в аварійному стані".

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Анна Сірик.

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Які претензії мають протестувальники до Кличка

Організатори наголошують, що міський бюджет має передусім забезпечувати безпеку мешканців, облаштування укриттів і створення резервних комунальних систем.

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Протестувальники в Києві. Фото: Новини.LIVE

Вони також критикують витрати на декоративні об’єкти на тлі незадоволених базових потреб столиці.

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Хлопець з плакатом. Фото: Новини.LIVE

Окремі претензії стосуються стану громадського транспорту, знищення історичної спадщини та ігнорування петицій і позиції громади.

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Плакат на мітингу. Фото: Новини.LIVE

Одним із питань, на яких акцентують учасники акції, є закупівля мобільних укриттів. У бюджеті Києва на 2025 рік на них передбачили 483 млн грн, однак закупівлі так і не відбулися.

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Дівчина з плакатом. Фото: Новини.LIVE

Крім того, під час виступу у Верховній Раді Кличко не згадав про мобільні укриття, які міська влада мала облаштувати.

Під КМВА триває протест проти Кличка: фоторепортаж - фото 5
Дівчина з плакатом. Фото: Новини.LIVE

Серед претензій протестувальників також фігурують корупційні справи за участю представників міської влади. Зокрема, у справі "Чисте місто" серед обвинувачених — колишні заступники Кличка Петро Оленич та Олександр Спасибко.

За версією НАБУ і САП, учасники організації, яку очолював Денис Комарницький, намагалися заволодіти земельними ділянками в Києві вартістю понад 70 млн грн. Підготовче судове засідання у справі перенесли на 30 жовтня через неявку обвинувачених.

Протестувальники продовжують вимагати від міської влади відповідальності за рішення, які, на їхню думку, не відповідають потребам киян.

Як повідомляли Новини.LIVE, сьогодні в Києві біля будівлі КМВА почалася акція протесту з вимогою відставки міського голови Віталія Кличка. Учасники висловили невдоволення роботою столичної влади та заявили про низку невирішених проблем.

Як повідомляли Новини.LIVE, депутат Київради Андрій Вітренко розкритикував підготовку столиці до зими, оцінивши її рівень нижче 60%. За його словами, Київ має лише 56 МВт когенераційних потужностей із необхідних 200 МВт, а перші російські атаки вже спричинили перебої з електрикою, водою та опаленням.

Віталій Кличко Київ опалювальний сезон протести війна в Україні укриття
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія

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