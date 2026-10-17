Протест у Києві. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Ветеран і громадський активіст Олег Симороз заявив, що міська влада має пояснювати свої рішення мешканцям столиці до їхнього ухвалення, а не ставити людей перед фактом. Про це він сказав під час акції біля Київської міської ради, де також закликав поінформувати киян про плани міста на наступний рік і попередив, що за потреби люди знову вийдуть на протест.

Про це Симороз сказав журналістці Анні Сірик в ефірі Новини.LIVE.

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Симороз заявив, що кияни мають знати пріоритети міста

За словами Олега Симороза, міському голові Віталію Кличку буде складно ухвалити наступний бюджет без належної уваги до позиції мешканців столиці.

"Я анонсую пану Кличку, що йому не вдасться так просто прийняти наступний бюджет. І кияни будуть проінформовані про те, який проєкт бюджету буде, які пріоритети міста Києва будуть", — сказав Симороз.

Він також наголосив, що містяни готові продовжувати відстоювати свої вимоги.

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"Якщо треба, кияни знову вийдуть", — заявив активіст.

Симороз розкритикував Кличка через відповідальність за місто

Симороз зазначив, що вважає акцію проявом активності громадянського суспільства.

"Тут максимально різні люди. Тут молодь, тут старші люди, тут проактивні люди, тут люди, які борються за життєвий простір, тут просто небайдужі студенти. Це насправді і є громада міста Києва", — сказав він.

Активіст також заявив, що вважає особисту відповідальність мера за роботу міської влади обов'язковою.

"Мерство і виконавчі повноваження — це не тільки стрічку перерізати, це про відповідальність. І Кличко її має понести", — наголосив Симороз.

Він додав, що кияни здатні обрати керівника, який добре знає проблеми столиці та розуміє потреби її мешканців.

"Кияни, повірте мені, спроможні обрати нормального лідера, який тут жив тривалий час [...] а реально знає ситуацію і на лівому, і на правому березі. Я впевнений, кияни знайдуть таку людину", — заявив громадський активіст.

Що відомо про претензії до влади Києва

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що біля будівлі Київської міської державної адміністрації розпочалася акція з вимогою відставки міського голови Віталія Кличка. Серед претензій учасників — підготовка столиці до зими, нестача укриттів і корупційні скандали.

Також Новини.LIVE також повідомляли, що під час акції біля КМДА Олег Симороз розкритикував міського голову Віталія Кличка. Він пояснив, що самої відставки мера недостатньо для розв'язання проблем столиці. Його заклик звучав так: "Кличка на нари!".