Відкриття руху Подільським мостом - Кличко назвав терміни

Віталій Кличко. Фото: Telegram Віталія Кличка

У Києві планується повне відкриття руху Подільським мостовим переходом. У суботу, 23 серпня, водії та пасажири зможуть користуватися усіма смугами в обох напрямках.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко у Telegram.

Що відомо про відкриття руху Подільським мостом

На ділянці від Набережно-Хрещатицької до Русанівських садів відкривають по чотири смуги для автомобілів, громадського транспорту та велосипедистів, далі — по дві. Також буде відкрито рух обома частинами новозбудованого тунелю.

За словами мера, на мосту облаштовані велосипедні доріжки в обидва боки загальною довжиною понад 11 кілометрів, передбачені смуги для громадського транспорту. Додатковий світлофор встановили на перетині траси Подільського мосту з вулицею Центральною Садовою, що передбачає зміну організації руху.

Крім того, завершено облаштування транспортно-пересадочного вузла для пасажирів швидкісного трамваю та міської електрички.

Наразі триває завершення окремих технічних робіт на об’єкті, який є найбільшим інфраструктурним проєктом України загальною протяжністю 10 кілометрів.

Нагадаємо, що два керівники товариств у Києві отримали підозри. Їх підозрюють у відмиванні понад 160 млн грн під час будівництва Подільського мосту.

А до цього Подільська окружна прокуратура Києва звернулася до суду з позовом про визнання недійсним договору на будівництво ділянки Подільського мосту. Також інституція вимагає стягнути з підрядника понад 2 млрд гривень, уже виплачених з бюджету міста.