Будівництво Подільського моста — два керівники отримали підозру

Обшуки у підозрюваних. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Два керівники товариств у Києві отримали підозри. Їх підозрюють у відмиванні понад 160 млн грн під час будівництва Подільського мосту.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора 18 серпня.

Відмивання грошей на будівництві Подільського мосту в Києві

Слідство з'ясувало, що у січні 2023 року на рахунки кількох компаній надійшло понад 160 млн грн від підприємства-субпідрядника будівництва Подільського мостового переходу через Дніпро в Києві. Однак ці кошти перераховувалися начебто як оплата за будівельні роботи з підсилення ґрунтів під опорами мосту та ліквідації намивань піску, які фактично не виконувались.

Розслідування встановило, що компанії-отримувачі насправді не здійснювали реальної господарської діяльності й використовувалися лише для маскування незаконного виведення грошей.

Так, двом директорам цих товариств повідомили про підозру у легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом в особливо великому розмірі. За місцем проживання у них провели обшуки та вилучили фінансово-господарську документацію і засоби зв'язку.

"Наразі триває досудове слідство, вживаються заходи щодо встановлення інших осіб, причетних до протиправної діяльності, а також перевіряється законність дій службових осіб комунального підприємства — замовника робіт та розпорядника коштів бюджету", — йдеться у повідомленні.

Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з конфіскацією майна.

