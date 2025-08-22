Открытие движения по Подольскому мосту - Кличко назвал сроки - Кличко назвал сроки

Виталий Кличко. Фото: Telegram Виталия Кличко

В Киеве планируется полное открытие движения по Подольскому мостовому переходу. В субботу, 23 августа, водители и пассажиры смогут пользоваться всеми полосами в обоих направлениях.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в Telegram.

Пост Кличко. Фото: скриншот

Что известно об открытии движения по Подольскому мосту

На участке от Набережно-Крещатицкой до Русановских садов открывают по четыре полосы для автомобилей, общественного транспорта и велосипедистов, далее — по две. Также будет открыто движение по обеим частям новопостроенного тоннеля.

По словам мэра, на мосту обустроены велосипедные дорожки в обе стороны общей протяженностью более 11 километров, предусмотрены полосы для общественного транспорта. Дополнительный светофор установили на пересечении трассы Подольского моста с улицей Центральной Садовой, что предусматривает изменение организации движения.

Кроме того, завершено обустройство транспортно-пересадочного узла для пассажиров скоростного трамвая и городской электрички.

Сейчас продолжается завершение отдельных технических работ на объекте, который является крупнейшим инфраструктурным проектом Украины общей протяженностью 10 километров.

Виталий Кличко на Подольском мосту. Фото: Telegram Виталия Кличко

Подольский мост. Фото: Telegram Виталия Кличко

Виталий Кличко. Фото: Telegram Виталия Кличко

Напомним, что два руководителя обществ в Киеве получили подозрения. Их подозревают в отмывании более 160 млн грн при строительстве Подольского моста.

А до этого Подольская окружная прокуратура Киева обратилась в суд с иском о признании недействительным договора на строительство участка Подольского моста. Также институция требует взыскать с подрядчика более 2 млрд гривен, уже выплаченных из бюджета города.