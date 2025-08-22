Открытие движения по Подольскому мосту - Кличко назвал сроки - Кличко назвал сроки

Кличко анонсировал открытие движения на Подольском мосту — сроки
В Киеве планируется полное открытие движения по Подольскому мостовому переходу. В субботу, 23 августа, водители и пассажиры смогут пользоваться всеми полосами в обоих направлениях.
Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в Telegram.
Что известно об открытии движения по Подольскому мосту
На участке от Набережно-Крещатицкой до Русановских садов открывают по четыре полосы для автомобилей, общественного транспорта и велосипедистов, далее — по две. Также будет открыто движение по обеим частям новопостроенного тоннеля.
По словам мэра, на мосту обустроены велосипедные дорожки в обе стороны общей протяженностью более 11 километров, предусмотрены полосы для общественного транспорта. Дополнительный светофор установили на пересечении трассы Подольского моста с улицей Центральной Садовой, что предусматривает изменение организации движения.
Кроме того, завершено обустройство транспортно-пересадочного узла для пассажиров скоростного трамвая и городской электрички.
Сейчас продолжается завершение отдельных технических работ на объекте, который является крупнейшим инфраструктурным проектом Украины общей протяженностью 10 километров.
Напомним, что два руководителя обществ в Киеве получили подозрения. Их подозревают в отмывании более 160 млн грн при строительстве Подольского моста.
А до этого Подольская окружная прокуратура Киева обратилась в суд с иском о признании недействительным договора на строительство участка Подольского моста. Также институция требует взыскать с подрядчика более 2 млрд гривен, уже выплаченных из бюджета города.
Читайте Новини.LIVE!