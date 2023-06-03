Кличко без попередження перевірив кілька укриттів у Києві

Мер Києва Віталій Кличко. Фото: КМДА

У суботу, 3 червня, без попереднього повідомлення мер Києва Віталій Кличко вирішив перевірити кілька сховищ, на які надійшли скарги від містян Києва. Зафіксований стан укриттів говорить про необхідність подальшої роботи.

Про це повідомив Віталій Кличко.

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Перевірка укриттів у Києві

"Я хотів би привернути вашу увагу до важливості зворотного зв'язку в нашому цифровому Києві. Запрошую всіх приєднатися до цієї ініціативи. Перевіряйте, робіть знімки стану укриттів у вашому районі, поблизу вашого будинку. Потім поділіться цією інформацією", — сказав мер Києва.

Також Кличко повідомив, що команди з контролю негайно реагуватимуть та вноситимуть виправлення до поточної ситуації. Якщо керівники районів, відповідальні за ці питання, не можуть забезпечити адекватної роботи — попри виділені для цього кошти, то мер особисто їздитиме та відволікатиме міські служби.

"Вони й так перевантажені роботою в умовах воєнного часу та під час обстрілів, не кажучи вже про усунення наслідків від них", — зазначив Кличко.

Скільки перевірок по Україні відбулося



На 3 червня сили правопорядку провели обстеження понад 4000 сховищ по всій території України. З них 252 бомбосховища виявилися недоступними, а ще 893 були визнані непридатними для використання.

Нагадаємо, що в мережі з'явилися відео, де люди під час повітряної тривоги намагаються потрапити в укриття. Втім, воно було закрите.

На той час на другому відео люди намагалися потрапити до столичного метро. Воно має працювати як укриття, але його двері також були зачинені.

Люди в мережі відзначають, що багато укриттів у Києві або закриті, або взагалі непридатні для перебування.