Зеленский намекнул, кто будет отвечать за закрытые укрытия в столице

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Lisi Niesner

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию с закрытыми укрытиями в Киеве во время воздушной тревоги. Он намекнул на неприятные последствия для мэра столицы Виталия Кличко.

Об этом Владимир Зеленский сказал в ходе общения с представителями СМИ в Молдове.

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Представители СМИ спросили украинского лидера, кто будет отвечать, если подтвердится информация о гибели людей из-за закрытого укрытия во время ночной атаки на Киев.

"Будут отвечать все, реакция будет твердая… Нам России, этих врагов мало, у нас есть, видите ли, еще и внутренние… Сказал бы, много журналистов, сказал бы, есть слово, крутится, но не могу…", — сказал Зеленский.

После этого украинский лидер намекнул на мэра Киева Виталия Кличко:

"Сказал бы так: может быть нокаут".

Напомним, в сети появились видео, где люди во время воздушной тревоги в Киеве пытаются попасть в укрытие. Однако оно было закрыто.

Также мы писали, что в результате ночных ракетных обстрелов по столице 1 июня в Деснянском районе погибли по меньшей мере три человека. Мэр Киева Виталий Кличко инициировал отстранить председателя от должности.

Добавим, что столичная полиция проводит обыски в Киевской городской государственной администрации. Поводом стали закрытые укрытия во время российской атаки.