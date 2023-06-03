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Кличко без предупреждения проверил несколько укрытий в Киеве

3 июня 2023 13:33
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Кличко без предупреждения проверил несколько укрытий в Киеве
Мэр Киева Виталий Кличко. Фото: КГГА
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В субботу, 3 июня, без предварительного уведомления мэр Киева Виталий Кличко решил проверить нескольких убежищ, на которые поступили жалобы от горожан Киева. Зафиксированное состояние укрытий говорит о необходимости в дальнейшей работе.

Об этом сообщил Виталий Кличко.

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Проверка укрытий в Киеве

"Я хотел бы привлечь ваше внимание к важности обратной связи в нашем цифровом Киеве. Приглашаю всех присоединиться к этой инициативе. Проверяйте, делайте снимки состояния укрытий в вашем районе, в непосредственной близости от вашего дома. Затем поделитесь этой информацией", — сказал мэр Киева.

Также Кличко сообщил, что команды по контролю будут незамедлительно реагировать и вносить исправления в текущую ситуацию. Если руководители районов, ответственные за эти вопросы, не могут обеспечить адекватную работу — несмотря на выделенные для этого средства, то мэр будет лично ездить и отвлекать городские службы.

"Они и так перегружены работой в условиях военного времени и при обстрелах, не говоря уже об устранении последствий от них", — указал Кличко.

Сколько проверок по Украине прошло

На 3 июня, силы правопорядка провели обследование свыше 4000 убежищ по всей территории Украины. Из них, 252 бомбоубежища оказались недоступными, а еще 893 были признаны непригодными для использования.

Напомним, что в сети появились видео, где люди во время воздушной тревоги пытаются попасть в укрытие. Впрочем, оно было закрыто.

В то время на втором видео люди пытались попасть в столичное метро. Оно должно работать как укрытие, но его дверь также была закрыта.

Люди в сети отмечают, что многие укрытия в Киеве либо закрыты, либо вообще непригодны для пребывания.

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