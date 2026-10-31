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Главная Киев Кличко: энергетики и коммунальщики возобновили водоснабжение в Киеве

Кличко: энергетики и коммунальщики возобновили водоснабжение в Киеве

Ua ru
31 октября 2026 10:45
В Киеве возобновили работу систем водоснабжения после трёх ударов со стороны РФ facebook.com/Vitaliy.Klychko
Мэр Киева Виталий Кличко. Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko

В Киеве ликвидировали аварийную ситуацию, возникшую после трёх попаданий по объекту критической инфраструктуры вечером 30 октября. Энергетики и коммунальные службы работали над устранением последствий атаки всю ночь, и в настоящее время системы водоснабжения и водоотведения работают в штатном режиме.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Новини.LIVE.

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Энергетики и коммунальщики работали всю ночь

Аварийная ситуация возникла после трёх попаданий по одному из объектов критической инфраструктуры столицы. Энергетики и коммунальные службы всю ночь работали, чтобы ликвидировать последствия повреждений и восстановить стабильную работу систем.

Кличко: энергетики и коммунальщики возобновили водоснабжение в Киеве - фото 1
Сообщение Виталия Кличко. Фото: скриншот

В настоящее время водоснабжение и водоотведение в Киеве работают в штатном режиме.

Последние новости Киева

Ранее Новини.LIVE писали, что народный депутат Александр Федиенко объяснил, почему иногда чувствует себя в большей безопасности на фронте, чем в Киеве. По его словам, на передовой ситуация для него более предсказуема и понятна, тогда как в столице постоянно раздаются взрывы и продолжаются воздушные атаки.

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Также Новини.LIVE сообщали, чтовечером 30 октября из-за российской атаки на энергетический объект части Оболонского, Дарницкого, Деснянского и Подольского районов Киева остались без электроснабжения. В ДТЭК отметили, что обычные графики отключений в этих районах временно не действуют, а энергетики работают над восстановлением поврежденного оборудования.

Виталий Кличко Киев авария водоснабжение коммунальные службы
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

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