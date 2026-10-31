Мэр Киева Виталий Кличко. Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko

В Киеве ликвидировали аварийную ситуацию, возникшую после трёх попаданий по объекту критической инфраструктуры вечером 30 октября. Энергетики и коммунальные службы работали над устранением последствий атаки всю ночь, и в настоящее время системы водоснабжения и водоотведения работают в штатном режиме.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Новини.LIVE.

Реклама

Энергетики и коммунальщики работали всю ночь

Аварийная ситуация возникла после трёх попаданий по одному из объектов критической инфраструктуры столицы. Энергетики и коммунальные службы всю ночь работали, чтобы ликвидировать последствия повреждений и восстановить стабильную работу систем.

Сообщение Виталия Кличко. Фото: скриншот

В настоящее время водоснабжение и водоотведение в Киеве работают в штатном режиме.

Последние новости Киева

Ранее Новини.LIVE писали, что народный депутат Александр Федиенко объяснил, почему иногда чувствует себя в большей безопасности на фронте, чем в Киеве. По его словам, на передовой ситуация для него более предсказуема и понятна, тогда как в столице постоянно раздаются взрывы и продолжаются воздушные атаки.

Читайте также:

Также Новини.LIVE сообщали, чтовечером 30 октября из-за российской атаки на энергетический объект части Оболонского, Дарницкого, Деснянского и Подольского районов Киева остались без электроснабжения. В ДТЭК отметили, что обычные графики отключений в этих районах временно не действуют, а энергетики работают над восстановлением поврежденного оборудования.