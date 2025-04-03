В КМВА прокоментували рішення Кличка щодо звільнення чиновників

Начальник КМВА Тимур Ткаченко. Фото: t.me/tkachenkotymur

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко заявив, що мер Києва Віталій Кличко просуває рішення, яке може позбавити Київську міську військову адміністрацію права видавати розпорядження, передаючи ці повноваження собі. Він додав, що такі рішення не можна приймати без вищого керівництва.

Про це Тимур Ткаченко написав у Telegram у четвер, 3 квітня.

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Київрада проголосувала за збільшення повноважень Кличка. У КМВА відреагували

Київська міська рада проголосувала за збільшення повноважень Кличка. Передбачається, що КМВА більше не зможе видавати власні розпорядження без підпису міського голови. Це рішення підтримали 62 депутати.

"Віталій Володимирович, забрати повноваження в начальника військової адміністрації під час воєнного стану може тільки той, хто його туди призначив. А не той, хто забув, що Київ — це не приватна компанія", — заявив Ткаченко.

Начальник КМВА написав, що тільки за останній час вдалось частково розблокувати роботу транспорту під час тривог, евакуювати згорілі та закинуті автівки з вулиць, запустити системний моніторинг бюджетних витрат і тендерів столиці.

"Не подобається, що хтось справді працює на людей? Якщо так, як ви керуєте засіданнями Київради, керувати всією державою — то це, знаєте, не найкраща передвиборча реклама", — додав він.

Нагадаємо, що з 21 березня у Києві змінюються правила роботи наземного громадського транспорту під час повітряних тривог.

Крім того, у Києві очищують вулиці від закинутих та пошкоджених автомобілів. Мешканці столиці можуть самостійно звертатися по цьому питанню.