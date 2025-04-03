В КГВА прокомментировали решение Кличко по увольнению чиновников

Начальник КГВА Тимур Ткаченко. Фото: t.me/tkachenkotymur

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко заявил, что мэр Киева Виталий Кличко продвигает решение, которое может лишить Киевскую городскую военную администрацию права издавать распоряжения, передавая эти полномочия себе. Он добавил, что такие решения нельзя принимать без высшего руководства.

Об этом Тимур Ткаченко написал в Telegram в четверг, 3 апреля.

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Киевсовет проголосовал за увеличение полномочий Кличко. В КМВА отреагировали

Киевский городской совет проголосовал за увеличение полномочий Кличко. Предполагается, что КМВА больше не сможет выдавать свои распоряжения без подписи городского головы. Это решение поддержали 62 депутата.

"Виталий Владимирович, забрать полномочия у начальника военной администрации во время военного положения может только тот, кто его туда назначил. А не тот, кто забыл, что Киев — это не частная компания", — заявил Ткаченко.

Начальник КГВА написал, что только за последнее время удалось частично разблокировать работу транспорта во время тревог, эвакуировать сгоревшие и заброшенные машины с улиц, запустить системный мониторинг бюджетных расходов и тендеров столицы.

"Не нравится, что кто-то действительно работает на людей? Если так, как вы руководите заседаниями Киевсовета, управлять всем государством — то это, знаете, не лучшая предвыборная реклама", — добавил он.

Напомним, что с 21 марта в Киеве меняются правила работы наземного общественного транспорта во время воздушных тревог.

Кроме того, в Киеве очищают улицы от заброшенных и поврежденных автомобилей. Жители столицы могут самостоятельно обращаться по этому вопросу.