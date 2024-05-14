Строительство метро на Виноградарь – состоится ли тендер на 14 млрд грн

Подземелье Киевского метрополитена. Фото: Новости.

В Киеве объявили тендер на строительство метро на Виноградарь, и ожидаемая стоимость достигает почти 14 млрд грн. Такое решение местных властей критикуют из-за того, что в Киевском метрополитене есть нерешенные неотложные проблемы, да и выделение сумасшедших средств во время активного наступления врага на востоке неуместно.

Можно ли как-то предотвратить проведение тендера, Новини.LIVE узнало у народного депутата, главы ВСК ВРУ по Киеву Виталия Безгина.

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“Ситуация с тендером меня вкурвливает. Это как ситуация с новым мостом, который вроде бы запустили. Да, есть проблемы с метро и есть проблемы на действующих станциях, которые могут влиять на безопасность граждан. Так, может, вы наведете порядок с инфраструктурой, а затем будете объявлять какие-то тендеры на объекты, которые нужно содержать?" — сказал Безгин.

Он добавил, что расходы во время военного положения контролирует постановление правительства под номером 5980. У него есть инструмент, как останавливать расходы. Но, как показывает практика, казначейство делает это избирательно.

"У казначейства есть полномочия не пропускать платежки по второстепенным приоритетам. Когда мы говорим, что любое местное самоуправление строит брусчатки и стадионы, все это проходит через казначейство. Если казначейство пропускает, то оно не соучастник", — добавил Безгин.

Он не может предположить, что побудило мэра Киева Виталия Кличко снова взяться за станцию метро "Виноградарь". И этот вопрос вряд ли будет подниматься на Временной следственной комиссии ВРУ по Киеву.

"Есть моральное осуждение и управленческое непонимание. Придет или не придет Кличко, то это как погода в мае — меняются позиции господина мэра в отношении ВСК. То конструктивная, то шоу. С каким настроением он проснется на следующей неделе, так и будет", — подытожил Безгин.

Метро на Виноградарь

Киевский метрополитен объявил о проведении конкурса на продолжение работ по строительству Сырецко-Печерской линии в направлении жилмассива Виноградарь. Государственная экспертиза оценила стоимость работ в 13,95 миллиарда гривен. Как отмечается, прием предложений будет осуществляться до 28 мая 2024 года.

Ранее Новини.LIVE писало о том, что власти Киева на протяжении многих лет обещают метро на Виноградарь и Троещину. Однако строительство не происходит. Команда проекта "Наша Справа" решила узнать, куда уходят деньги, выделяемые на строительство метро.

Напомним, в настоящее время в Киеве не работают шесть станций метрополитена на синей ветке. Ремонт проводится между станциями "Лыбидская" и "Демеевская". Закрыли часть ветки еще в декабре 2023 года, обещают возобновить движение уже в начале июня 2024 года.

Кроме того, госаудитслужба обвиняла Киевскую городскую государственную администрацию в ненадлежащей реакции на предупреждение службы о транспортных проблемах на станции метро "Почтовая площадь".