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Головна Київ Кличко: Київ виділить 1 млрд грн на переправи через Дніпро

Кличко: Київ виділить 1 млрд грн на переправи через Дніпро

Ua ru
27 жовтня 2026 16:27
Київ виділить 1 млрд грн на будівництво водних переправ через Дніпро facebook.com/Vitaliy.Klychko
Мер Києва Віталій Кличко. Фото:facebook.com/Vitaliy.Klychko

Київ спрямує 1 млрд грн на реалізацію проєкту будівництва комбінованих водних переправ через Дніпро та під’їзних шляхів до них. Питання фінансування розглянули на засіданні Ради оборони столиці.

Про це у соцмережах повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, інформує Новини.LIVE.

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Що відомо про будівництво водних переправ у Києві

За словами Кличка, ініціатива щодо будівництва переправ належить державі, а Кабінет Міністрів уже ухвалив відповідну постанову.

Кличко: Київ виділить 1 млрд грн на переправи через Дніпро - фото 1
Допис Віталія Кличка. Фото: скриншот

Місця розміщення переправ визначатиме військове командування. Погоджувати їх, зокрема, буде Київська міська військова адміністрація.

Місто, відповідно до рекомендації уряду, має знайти кошти на реалізацію проєкту. На це передбачили 1 млрд грн.

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На засіданні Ради оборони столиці також розглянули питання безпеки мостових споруд на тлі посилення російських обстрілів критичної інфраструктури.

За словами Кличка, фахівці профільних установ міста розробляють додаткові технічні рішення для збереження конструкцій мостових переходів через Дніпро. З цього питання заслухали пропозиції військових.

У столиці обговорили облаштування укриттів

Ще одним питанням порядку денного стало утримання, будівництво та облаштування укриттів у Києві, зокрема встановлення мобільних захисних споруд. Учасники засідання також заслухали інформацію керівництва Головного управління СБУ в Києві та Київській області.

Кличко нагадав, що в середині жовтня на колегії КМДА доручив головам районів визначити пріоритетність використання коштів на облаштування укриттів і не усуватися від питання встановлення мобільних споруд.

Також він закликав районні адміністрації перерозподілити кошти в межах бюджетів, виділених районам, щоб спрямувати їх на відповідні потреби.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що після російської атаки 27 жовтня Південний міст у Києві перекрили для руху транспорту. У КМВА зазначили, що фахівці мають оцінити ступінь пошкоджень, перш ніж ухвалювати рішення про відновлення проїзду.

Також Новини.LIVE писали, що через пошкодження інфраструктури Південного мосту тимчасово призупинили рух поїздів зеленою гілкою метро між станціями "Осокорки" та "Червоний Хутір". Для перевезення пасажирів місто посилило роботу наземного транспорту, зокрема збільшило кількість автобусів на окремих маршрутах.

Віталій Кличко Київ будівництво ріка Дніпро атака Росії на Україну понтонна переправа
Крістіна Павлова - редактор стрічки новин
Автор:
Крістіна Павлова

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