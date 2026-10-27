Мэр Киева Виталий Кличко. Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko

Киев выделит 1 млрд грн на реализацию проекта строительства комбинированных водных переправ через Днепр и подъездных путей к ним. Вопрос финансирования рассмотрели на заседании Совета обороны столицы.

Об этом в соцсетях сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Новини.LIVE.

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Что известно о строительстве водных переправ в Киеве

По словам Кличко, инициатива по строительству переправ принадлежит государству, а Кабинет Министров уже принял соответствующее постановление.

Сообщение Виталия Кличко. Фото: скриншот

Места размещения переправ будет определять военное командование. Согласовывать их, в частности, будет Киевская городская военная администрация.

Город, в соответствии с рекомендацией правительства, должен найти средства на реализацию проекта. На это предусмотрено 1 млрд грн.

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В Киеве разрабатывают решения по защите мостов через Днепр

На заседании Совета обороны столицы также рассмотрели вопрос безопасности мостовых сооружений на фоне усиления российских обстрелов критически важной инфраструктуры.

По словам Кличко, специалисты профильных учреждений города разрабатывают дополнительные технические решения для сохранения конструкций мостовых переходов через Днепр. По этому вопросу заслушали предложения военных.

В столице обсудили обустройство укрытий

Еще одним вопросом повестки дня стало содержание, строительство и обустройство укрытий в Киеве, в частности установка мобильных защитных сооружений. Участники заседания также заслушали информацию руководства Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области.

Кличко напомнил, что в середине октября на коллегии КГГА поручил главам районов определить приоритетность использования средств на обустройство укрытий и не уклоняться от вопроса установки мобильных сооружений.

Также он призвал районные администрации перераспределить средства в пределах бюджетов, выделенных районам, чтобы направить их на соответствующие нужды.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что после российской атаки 27 октября Южный мост в Киеве перекрыли для движения транспорта. В КМВА отметили, что специалисты должны оценить степень повреждений, прежде чем принимать решение о возобновлении проезда.

Также Новини.LIVE писали, что из-за повреждений инфраструктуры Южного моста временно приостановили движение поездов по зеленой ветке метро между станциями "Осокорки" и "Красный Хутор". Для перевозки пассажиров город усилил работу наземного транспорта, в частности увеличил количество автобусов на отдельных маршрутах.