"Кличко має сидіти": реакція соцмереж на обвал мосту в Києві

Обвал мосту у Києві 30 вересня. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Сьогодні, 30 вересня, у Києві стався обвал Дегтярівського мосту на Шулявці. Впали щойно установлені бетонні балки. Аварія на шляхопроводі викликала бурхливу дискусію у мережі – жителі міста звинувачують у недбальстві столичну владу.

Журналісти Новини.LIVE зібрали реакцію користувачів соцмереж на обвал мосту у Києві.

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Що відомо про аварію

Технічний журналіст Павло Авдокушин розповів, як стався обвал конструкції. За його словами, все сталося миттєво. Він не бачив жодних відхилень і на якусь мить відвернувся. Раптом стало дуже гучно, і коли він повернув свій погляд на міст, то побачив, що опора вигинається на різні боки, а потім почала ламатися.

"Коли вона зламалася, то виходить фізика. Вона висіла на стропах і почала складатися, і балки почали битися одна об одну. Пішов ефект доміно. Балки одна за одною почали падати", — сказав він.

Водночас спікер будівельної компанії "Ковальська" Данило Ваховський, коментуючи обвал Дегтярівського мосту на Шулявці, запевнив, що проблем з самими балками не було. Вони пройшли усі необхідні експертизи.

Реакція киян на аварію

Жителі Києва відреагували на обвал мосту докорами на адресу столичної влади та в'їдливими жартами про "втомлений" міст. Також люди закликають притягнути столичних чиновників.

Варто зауважити, що сам мер Києва Віталій Кличко досі ніяк не прокоментував аварію. Також Кличка не бачили на місці події.

Відомий київський активіст Олег Симороз припустив, що обвал бетонної конструкції стався через її погану якість. Він наголошує, що за аварію має відповідати міський голова Києва.

"Дегтярівський міст на Теліги все. Завалилась нова конструкція, судячи з характеру обвалу бетонна конструкція була низької якості. Новий міст проіснував пару хвилин, це рекорд Віталій Володимирович… Кличко має сидіти!" — написав він.

Реакція соцмереж на обвал Дегтярівського мосту

Дегтярівський міст на Теліги все. Завалилась нова конструкція, судячи з характеру обвалу бетонна конструкція була низької якості. Тред до чого тут Кличко та Труханов. pic.twitter.com/CU8pZ6hQSA — Симороз Олег Олександрович (@SymorozOfficial) September 30, 2023

Депутатка Київради Ксенія Семенова висміяла мера Києва після обвалу мосту. Вона іронічно нагадала заяви Кличка про "наступ на місцеве самоврядування" у ситуаціях, коли критикують київську владу.

Реакція соцмереж на обвал Дегтярівського мосту

Також українці у мережі звертають увагу на вартість проєкту з реконструкції розв'язки. Йдеться про майже мільярд гривень.

Реакція соцмереж на обвал Дегтярівського мосту

Реакція соцмереж на обвал Дегтярівського мосту

Реакція соцмереж на обвал Дегтярівського мосту

Реакція соцмереж на обвал Дегтярівського мосту

Реакція соцмереж на обвал Дегтярівського мосту

Реакція соцмереж на обвал Дегтярівського мосту

Проєкт на мільярд

Старий шляхопровід на перетині вулиць Дегтярівської, Олени Теліги та Олександра Довженка повністю демонтували влітку, "Київавтодор" обіцяє прокласти новий до кінця цього року.

Влада Києва заявляла, що старий шляхопровід перебував в аварійному стані. Згідно з даними Prozorro, вартість реконструкції розв’язки з будівництвом нового шляхопроводу — 934 млн гривень.

Дегтярівський шляхопровід у зв'язку з реконструкцією перекритий з 13 червня до 30 листопада.

Нагадаємо, журналісти Новини.LIVE побували на місці обвалу Дегтярівського мосту в Києві, оприлюднено фото та відео.