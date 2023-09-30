У Києві розвалився Дегтярівський міст
30 вересня 2023 16:29
оновлено: 16:37
Опори Дегтярівського мосту. Фото: Telegram-канал "Киевский Движ"
У суботу, 30 вересня у Києві розвалився Дегтярівський міст. Усі встановлені прогони впали.
Про це повідомляють у соцмережах.
Читайте також:
Розвал мосту у Києві
У соцмережах повідомляється, що на Шулявці повністю розвалився Дегтярівський міст. Усі встановлені прогони мосту впали. При цьому є фото, як фото виглядало кілька годин тому.
Нагадаємо, що у Києві ремонтуватимуть тротуар на мосту через Десенку. У зв'язку з цим перекриють частину переходу.
Також ми повідомляли, що у Києві на Подолі комунальники демонтують тротуарну плитку. Місцеві жителі кажуть, що її стан був задовільний та замінювати його не потрібно.