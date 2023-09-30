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У Києві розвалився Дегтярівський міст

30 вересня 2023 16:29
оновлено: 16:37
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У Києві розвалився Дегтярівський міст
Опори Дегтярівського мосту. Фото: Telegram-канал "Киевский Движ"
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У суботу, 30 вересня у Києві розвалився Дегтярівський міст. Усі встановлені прогони впали.

Про це повідомляють у соцмережах.

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Розвал мосту у Києві

У соцмережах повідомляється, що на Шулявці повністю розвалився Дегтярівський міст. Усі встановлені прогони мосту впали. При цьому є фото, як фото виглядало кілька годин тому.

 

Дігтярівський міст
Дегтярівський міст. Фото: соцмережі
Дігтярівський міст
Дегтярівський міст. Фото: соцмережі

Нагадаємо, що у Києві ремонтуватимуть тротуар на мосту через Десенку. У зв'язку з цим перекриють частину переходу.

Також ми повідомляли, що у Києві на Подолі комунальники демонтують тротуарну плитку. Місцеві жителі кажуть, що її стан був задовільний та замінювати його не потрібно.

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