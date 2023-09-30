"Кличко должен сидеть": реакция соцсетей на обвал моста в Киеве

Обрушение моста в Киеве 30 сентября. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Сегодня, 30 сентября, в Киеве произошел обвал Дегтяровского моста на Шулявке. Упали только что установленные бетонные балки. Авария на путепроводе вызвала бурную дискуссию в сети — жители города обвиняют в халатности столичные власти.

Журналисты Новини.LIVE собрали реакцию пользователей соцсетей на обвал моста в Киеве.

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Что известно об аварии

Технический журналист Павел Авдокушин рассказал, как произошло обрушение конструкции. По его словам, все произошло мгновенно. Он не видел никаких отклонений и на мгновение отвернулся. Вдруг стало очень громко, и когда он повернул свой взгляд на мост, то увидел, что опора выгибается во все стороны, а потом начала ломаться.

"Когда она сломалась, то выходит физика. Она висела на стропах и начала складываться, и балки стали биться друг о друга. Пошел эффект домино. Балки одна за другой стали падать", — сказал он.

В то же время спикер строительной компании "Ковальская" Даниил Ваховский, комментируя обвал Дегтяровского моста на Шулявке, заверил, что проблем с самими балками не было. Они прошли все необходимые экспертизы.

Реакция киевлян на аварию

Жители Киева отреагировали на обвал моста упреками в адрес столичных властей и язвительными шутками об "уставшем" мосте. Также люди призывают привлечь столичных чиновников к ответственности.

Следует заметить, что сам мэр Киева Виталий Кличко до сих пор никак не прокомментировал аварию. Также Кличко не видели на месте происшествия.

Известный киевский активист Олег Симороз предположил, что обвал бетонной конструкции произошел из-за ее плохого качества. Он отмечает, что за аварию должен отвечать мэр Киева.

"Дегтяровский мост на Телиги все. Завалилась новая конструкция, судя по характеру обвала бетонная конструкция была низкого качества. Новый мост просуществовал пару минут, это рекорд, Виталий Владимирович… Кличко должен сидеть!" – написал он.

Реакция соцсетей на обвал Дегтяровского моста

Дегтяровский мост на Телиге все. Завалилась новая конструкция, судя по характеру обвала, бетонная конструкция была низкого качества. Тред при чем здесь Кличко и Труханов. pic.twitter.com/CU8pZ6hQSA — Симороз Олег Александрович (@SymorozOfficial) September 30, 2023

Депутат Киевсовета Ксения Семенова высмеяла мэра Киева после обвала моста. Она иронически напомнила заявления Кличко о "наступлении на местное самоуправление" в ситуациях, когда критикуют киевские власти.

Реакция соцсетей на обвал Дегтяровского моста

Также украинцы в сети обращают внимание на стоимость проекта реконструкции развязки. Речь идет о почти миллиарде гривен.

Реакция соцсетей на обвал Дегтяровского моста

Реакция соцсетей на обвал Дегтяровского моста

Реакция соцсетей на обвал Дегтяровского моста

Реакция соцсетей на обвал Дегтяровского моста

Реакция соцсетей на обвал Дегтяровского моста

Реакция соцсетей на обвал Дегтяровского моста

Проект на миллиард

Старый путепровод на пересечении улиц Дегтяревской, Елены Телиги и Александра Довженко полностью демонтировали летом, "Киевавтодор" обещает проложить новый до конца этого года.

Власти Киева заявляли, что старый путепровод находился в аварийном состоянии. Согласно данным Prozorro, стоимость реконструкции развязки со строительством нового путепровода — 934 млн гривен.

Дегтяревский путепровод в связи с реконструкцией перекрыт с 13 июня по 30 ноября.

Напомним, журналисты НовиниLIVE побывали на месте обвала Дегтяровского моста в Киеве, обнародованы фото и видео.