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Главная Киев Кличко: метро между станциями "Лесная" и "Академгородок" возобновит движение вечером

Кличко: метро между станциями "Лесная" и "Академгородок" возобновит движение вечером

Ua ru
19 октября 2026 17:13
Киевское метро возобновит движение между станциями «Лесная» и «Академгородок» 19 октября t.me/vitaliy_klitschko
Мэр Киева Виталий на месте нападения в метро. Фото: t.me/vitaliy_klitschko

Движение поездов метро между станциями "Лесная" и "Академгородок" в Киеве планируется возобновить сегодня вечером, 19 октября. Поезда будут курсировать в обычном режиме, однако временно не будут останавливаться на станции "Черниговская", которая получила повреждения в результате российского обстрела.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Новини.LIVE.

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Когда возобновят движение метро в Киеве

По словам Кличко, к ликвидации последствий атаки на станции "Черниговская" привлекли более 70 специалистов Киевского метрополитена. Работники уже убрали разбитое стекло и строительный мусор.

Кличко: метро между станциями "Лесная" и "Академгородок" возобновит движение вечером - фото 1
Сообщение Виталия Кличко. Фото: скриншот

Сейчас завершают ремонт поврежденных путей и контактной рельсы. Также продолжается восстановление систем электроснабжения и управления движением поездов — эти работы являются самыми сложными.

По словам Кличко, ремонт ведётся с ночи. В то же время во время воздушных тревог работники вынуждены прерывать работу и укрываться, что сказывается на темпах восстановления.

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После возобновления движения поезда будут курсировать между станциями "Лесная" и "Академгородок" без остановки на "Черниговской" — до завершения ремонта станции .

Как в Киеве изменили движение автобусов

Из-за повреждений инфраструктуры метро в столице увеличили количество автобусов на маршрутах № 1-М и 118, чтобы улучшить сообщение между районами города.

На временный маршрут № 1-М добавили три автобуса, которые будут курсировать между станциями метро "Лесная" и "Дарница", а также 12 автобусов, которые будут ездить от станции метро "Лесная" до станции "Дворец спорта".

Последние новости Киева

Ранее Новини.LIVE сообщали, что российская атака на станцию метро "Черниговская" 19 октября затруднила передвижение по Киеву. Из-за повреждений инфраструктуры движение по красной ветке метро временно ограничили, а для перевозки пассажиров город увеличил количество автобусов.

Также Новини.LIVE писали, что в результате российской атаки 19 октября повреждения получили торговые ряды вблизи станции метро "Черниговская". Удар задел не только транспортную инфраструктуру, но и расположенные рядом объекты.

Виталий Кличко Киев ремонт метро разрушения атака России на Украину
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

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