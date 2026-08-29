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Головна Київ Кличко: на Оболоні горить 12-поверховий будинок

Кличко: на Оболоні горить 12-поверховий будинок

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29 серпня 2026 22:39
На Оболоні горить 12-поверховий будинок - Кличко
Вибухи в Києві. Ілюстративне фото: Reuters

У Києві на Оболоні сталася пожежа у 12-поверховому житловому будинку. Загоряння зафіксували одразу на кількох поверхах. Тим часом, в Подільський район викликали медиків.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає Новини.LIVE.

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Горить 12-поверховий будинок в Києві

Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу застосування реактивних безпілотників у напрямку Києва. Мешканців столиці закликали перебувати в укриттях до завершення повітряної тривоги.

Кличко: на Оболоні горить 12-поверховий будинок - фото 1
Допис Повітряних сил ЗСУ. Скріншот:Telegram

Після повідомлення в Оболонському районі столиці пролунали вибухи.

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За словами мера Києва Віталія Кличка, на Оболоні сталось займання сталося з другого по п’ятий поверхи багатоповерхівки. На місці вже працюють екстрені служби. Рятувальники гасять пожежу та з’ясовують обставини займання. Інформації про постраждалих наразі немає.

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Пізніше Кличко написав, що у Подільський район Києві викликали медиків.

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Інформація уточнюється.

Кличко: на Оболоні горить 12-поверховий будинок - фото 2
Допис Віталія Кличка. Скріншот: Telegram

Новини Києва

Новини.LIVE писали, що очільник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко 29 серпня заявив, що регулярні російські атаки значно ускладнюють роботу рятувальників, медиків та інших служб на місцях ударів. За його словами, обласна влада готується до можливих нових атак, а в Дмитрівській громаді продовжує діяти оперативний штаб.

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Новини.LIVE інформували, що унаслідок російської атаки на Київ 29 серпня загинула дворічна дівчинка. Дитина дістала поранення через падіння російського безпілотника в Оболонському районі та згодом померла в лікарні. Загалом станом на ранок у столиці відомо про п’ятьох постраждалих.

Київ вибух війна в Україні атака БпЛА
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна
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