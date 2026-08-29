На Оболони горит 12-этажный дом — Кличко

Взрывы в Киеве. Иллюстративное фото: Reuters

В Киеве на Оболони произошел пожар в 12-этажном жилом доме. Возгорание зафиксировали сразу на нескольких этажах. Тем временем в Подольский район вызвали медиков.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Новини.LIVE.

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Горит 12-этажный дом в Киеве

Воздушные силы ВСУ сообщили об угрозе применения реактивных беспилотников в направлении Киева. Жителей столицы призвали находиться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

Сообщение Воздушных сил ВСУ. Скриншот: Telegram

После сообщения в Оболонском районе столицы раздались взрывы.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, на Оболони произошло возгорание со второго по пятый этажи многоэтажного дома. На месте уже работают экстренные службы. Спасатели тушат пожар и выясняют обстоятельства возгорания. Информации о пострадавших пока нет.

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Позже Кличко написал, что в Подольский район Киева вызвали медиков.

Информация уточняется.

Сообщение Виталия Кличко. Скриншот: Telegram

Новости Киева

Новини.LIVE сообщали, что глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко 29 августа заявил, что регулярные российские атаки значительно затрудняют работу спасателей, медиков и других служб на местах ударов. По его словам, областные власти готовятся к возможным новым атакам, а в Дмитровской общине продолжает действовать оперативный штаб.

Новини.LIVE писали, что в результате российского удара по Киеву 29 августа погибла двухлетняя девочка. Ребенок получила ранение в результате падения российского беспилотника в Оболонском районе и впоследствии скончалась в больнице. Всего по состоянию на утро в столице известно о пяти пострадавших.