Постійні обстріли РФ ускладнюють роботу рятувальників - Ткаченко

Тимур Ткаченко. Фото: Тимур Ткаченко/Facebook

Очільник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко, 29 серпня, в суботу, заявив, що постійні російські обстріли ускладнюють роботу рятувальників, медиків та інших служб, які реагують на наслідки атак. Влада Київщини готується до подальших ударів, а на місці трагедії у Дмитрівській громаді продовжує працювати оперативний штаб.

Про це заявив Тимур Ткаченко під час прямого ефіру телеканалу "Ми-Україна", передає Новини.LIVE.

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Ткаченко розповів про роботи служб та укриття

Тимур Ткаченко зазначив, що постійні російські атаки значно ускладнюють рятувальну операцію.

"Ну, звісно, постійні обстріли та загроза нових ударів дуже ускладнюють роботу рятувальних служб, медиків, волонтерів, усіх комунальників, які працюють на місці, а також правоохоронців. Я хотів би подякувати всім, хто сьогодні самовіддано працює на місці, ліквідовує наслідки ударів, надає допомогу та підтримує наших людей. На жаль, серед загиблих є і голова Дмитрівської громади — людина, яка самовіддано приїхала на місце та фактично керувала рятувальною операцією", — поділився Тимур Ткаченко.

Також очільник Київської ОВА заявив, що одним із ключових завдань для громад області залишається створення достатньої кількості укриттів. Він наголосив на необхідності посилити роботу місцевої влади в цьому напрямку.

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"Укриття — це пріоритетне питання. Тут потрібно з громадами більше працювати щодо створення таких об’єктів", — зазначив очільник КОВА в прямому ефірі.

Ткаченко також підкреслив, що під час будівництва укриттів необхідно дотримуватися всіх встановлених норм. Водночас важливо забезпечити реальну можливість для людей скористатися такими спорудами у разі загрози.

Очільник КОВА додав, що влада має бути готовою до подальших російських атак та оперативного реагування на їхні наслідки.

Останні новини Києва

Новини.LIVE писали, що 29 серпня, в суботу, Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження через російську атаку на склади в селі Мила Бучанського району Київської області, після якої сталася вторинна детонація боєприпасів. Унаслідок трагедії загинули щонайменше 37 людей.

Новини.LIVE інформували, що 30 серпня, у Київській області на знак жалоби та вшанування пам’яті загиблих приспустять Державні Прапори України. Також в області обмежать проведення розважальних заходів. Очільник КОВА закликав мешканців Київщини з розумінням поставитися до запроваджених обмежень.