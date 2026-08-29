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Головна Київ У Києві після атаки РФ загинула 2-річна дитина

У Києві після атаки РФ загинула 2-річна дитина

Ua ru
29 серпня 2026 14:58
У Києві померла 2-річна дитина після атаки РФ 29 серпня
Спеціальні служби на місці атаки. Фото: ДСНС

У Києві внаслідок російської атаки 29 серпня загинула 2-річна дівчинка, яка отримала поранення через падіння ворожого безпілотника в Оболонському районі. Дитина померла в лікарні. Станом на ранок у столиці постраждали п’ятеро людей.

Про загибель дитини повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає Новини.LIVE.

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Наслідки атаки РФ у Києві

За словами мера Києва, станом на ранок у столиці постраждали п’ятеро людей. Чотирьом із них медики надали допомогу на місці, ще одну поранену — 18-річну дівчину — госпіталізували.

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Пост Віталія Кличка. Фото: скриншот

За даними ДСНС, в Оболонському районі внаслідок атаки також пошкоджено скління закладу громадського харчування та оздоблення громадського парку.

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Пошкоджене скління закладу. Фото: ДСНС
У Києві після атаки РФ загинула 2-річна дитина - фото 3
Розірваний боєприпас. Фото: ДСНС

Двох постраждалих передали медикам.

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Пошкоджене скління закладу. Фото: ДСНС
У Києві після атаки РФ загинула 2-річна дитина - фото 5
Кров на місці атаки. Фото: ДСНС

У Подільському районі столиці в нежитловій будівлі виникла пожежа у двох осередках. Рятувальники ліквідували загоряння.

Інформація про наслідки російської атаки уточнюється.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Бучанському районі Київської області зросла кількість загиблих через російський удар по складу та подальшу детонацію. Наразі відомо про 37 жертв. Рятувальні та пошукові роботи на місці трагедії тривають.

Як повідомляли Новини.LIVE, вранці 29 серпня у Бориспільському районі Київської області внаслідок чергової масованої атаки російських безпілотників загинула 14-річна дівчинка. Російські війська вдарили по цивільних об’єктах, спричинивши значні руйнування. Серед мирного населення також є постраждалі.

Віталій Кличко Київ ДСНС війна в Україні атака Росії на Україну
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія

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