Суд відмовив Кличку — кадрові рішення Ткаченка залишаються чинними

Кличко намагався призупити дію розпоряджень Ткаченка — деталі
Київський окружний адміністративний суд відмовив меру Віталію Кличку у задоволенні заяви про забезпечення позову. Він намагався призупинити дію кадрових розпоряджень Київської міської військової адміністрації.
Про це повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко у Telegram у понеділок, 22 грудня.
Реакція Ткаченка на позов Кличка
Ткаченко розповів, що суд відмовив у забезпеченні позову. За словами начальника КМВА, це означає, що оскарження відповідних актів не зупиняє їх чинності, а його розпорядження залишаються в силі та підлягають виконанню.
Він наголосив, що Кличко продовжує здійснювати кадрові призначення без погодження з КМВА, як зазначено в законі.
"Як наслідок, у ключових міських департаментах, зокрема в департаменті транспортної інфраструктури, ухвалюються кадрові рішення, про які військова адміністрація дізнається постфактум. Таким чином, управління критично важливими напрямами життєдіяльності міста частково здійснюється без належної координації з військовою адміністрацією", — заявив Ткаченко.
Начальник КМВА пообіцяв надалі діяти виключно в правовому полі. Зокрема, йдеться про оскарження кадрових призначень, які були здійснені із порушенням встановленої процедури погодження.
"Окремо повідомляю, що наразі готую заяву про вчинення кримінального правопорушення, пов’язаного з бездіяльністю міського голови щодо одного зі стратегічних об’єктів міста Києва. Деталі буде оприлюднено найближчим часом", — додав Ткаченко.
