Суд відмовив Кличку — кадрові рішення Ткаченка залишаються чинними

Тимур Ткаченко. Фото: facebook.com/timurtkachenko

Київський окружний адміністративний суд відмовив меру Віталію Кличку у задоволенні заяви про забезпечення позову. Він намагався призупинити дію кадрових розпоряджень Київської міської військової адміністрації.

Про це повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко у Telegram у понеділок, 22 грудня.

Реакція Ткаченка на позов Кличка

Ткаченко розповів, що суд відмовив у забезпеченні позову. За словами начальника КМВА, це означає, що оскарження відповідних актів не зупиняє їх чинності, а його розпорядження залишаються в силі та підлягають виконанню.

Він наголосив, що Кличко продовжує здійснювати кадрові призначення без погодження з КМВА, як зазначено в законі.

"Як наслідок, у ключових міських департаментах, зокрема в департаменті транспортної інфраструктури, ухвалюються кадрові рішення, про які військова адміністрація дізнається постфактум. Таким чином, управління критично важливими напрямами життєдіяльності міста частково здійснюється без належної координації з військовою адміністрацією", — заявив Ткаченко.

Начальник КМВА пообіцяв надалі діяти виключно в правовому полі. Зокрема, йдеться про оскарження кадрових призначень, які були здійснені із порушенням встановленої процедури погодження.

"Окремо повідомляю, що наразі готую заяву про вчинення кримінального правопорушення, пов’язаного з бездіяльністю міського голови щодо одного зі стратегічних об’єктів міста Києва. Деталі буде оприлюднено найближчим часом", — додав Ткаченко.

Допис Ткаченка. Фото: скриншот

Нагадаємо, депутатка Київради Вікторія Пташник заявила, що земельна комісія не працює, оскільки її главою є фігурант справи "Чисте місто" Андрій Терентьєв.

Раніше депутат Київради Андрій Вітренко розкритикував Кличка за промову на сесії. За його словами, заяви не відповідають дійсності.