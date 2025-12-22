Відео
Головна Київ Кличко намагався призупити дію розпоряджень Ткаченка — деталі

Кличко намагався призупити дію розпоряджень Ткаченка — деталі

Ua ru
Дата публікації: 22 грудня 2025 14:01
Суд відмовив Кличку — кадрові рішення Ткаченка залишаються чинними
Тимур Ткаченко. Фото: facebook.com/timurtkachenko

Київський окружний адміністративний суд відмовив меру Віталію Кличку у задоволенні заяви про забезпечення позову. Він намагався призупинити дію кадрових розпоряджень Київської міської військової адміністрації.

Про це повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко у Telegram у понеділок, 22 грудня.

Читайте також:

Реакція Ткаченка на позов Кличка

Ткаченко розповів, що суд відмовив у забезпеченні позову. За словами начальника КМВА, це означає, що оскарження відповідних актів не зупиняє їх чинності, а його розпорядження залишаються в силі та підлягають виконанню.

Він наголосив, що Кличко продовжує здійснювати кадрові призначення без погодження з КМВА, як зазначено в законі. 

"Як наслідок, у ключових міських департаментах, зокрема в департаменті транспортної інфраструктури, ухвалюються кадрові рішення, про які військова адміністрація дізнається постфактум. Таким чином, управління критично важливими напрямами життєдіяльності міста частково здійснюється без належної координації з військовою адміністрацією", — заявив Ткаченко.

Начальник КМВА пообіцяв надалі діяти виключно в правовому полі. Зокрема, йдеться про оскарження кадрових призначень, які були здійснені із порушенням встановленої процедури погодження.

"Окремо повідомляю, що наразі готую заяву про вчинення кримінального правопорушення, пов’язаного з бездіяльністю міського голови щодо одного зі стратегічних об’єктів міста Києва. Деталі буде оприлюднено найближчим часом", — додав Ткаченко.

null
Допис Ткаченка. Фото: скриншот

Нагадаємо, депутатка Київради Вікторія Пташник заявила, що земельна комісія не працює, оскільки її главою є фігурант справи "Чисте місто" Андрій Терентьєв.

Раніше депутат Київради Андрій Вітренко розкритикував Кличка за промову на сесії. За його словами, заяви не відповідають дійсності.

Віталій Кличко Київ суд Україна Тимур Ткаченко
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
