Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Вітренко жорстко розкритикував Кличка на сесії Київради — деталі

Вітренко жорстко розкритикував Кличка на сесії Київради — деталі

Ua ru
Дата публікації: 18 грудня 2025 13:49
Дискусія між Вітренком та Кличком на засіданні Київради 18 грудня
Андрій Вітренко. Фото: Facebook Вітренка

Депутат Київради, голова постійної бюджетної комісії Андрій Вітренко заявив, що частина наведених фактів у промові мера Віталія Кличка не відповідає дійсності. Зокрема, йдеться про вилучення з бюджету Києва 8 млрд гривень.

Про це стало відомо під час пленарного засідання Київради у четвер, 18 грудня.

Реклама
Читайте також:

Що відповів Кличко Вітренку

"Я хотів би трошки покритикувати тих людей, які пишуть вам виступи на початку сесії Київської міської ради. Тому що багато з фактів, які були наведені у вашій промові, не відповідають дійсності. Зокрема, що стосується 8 млрд гривень. У вашій промові не було показано те, що Київ може пишатися. Зокрема, у 2025 році на світовій олімпіаді з математики чотири з п’яти призерів від України — це вихованці Русанівського ліцею, який знаходиться в Києві",  заявив він.

Вітренко попросив надати протокольне доручення щодо преміювання директорки та вчителів ліцею, у якому навчаються учні.

Кличко відповів на критику. Він наголосив, що вилучення 8 млрд гривень із бюджету столиці заднім числом є злочином і порушує Бюджетний кодекс та Конституцію України. 

"Я не хочу, щоб ми вступали в дискусію в цьому напрямку. Кожна інформація перевірена і відповідає тим ключовим речам. Те, що відбулось з пограбуванням — інкаше не назвати — це викликає обурення, тому, що це гроші громади", додав він.

Нагадаємо, раніше Вітренко заявив, що вимагає публічного звіту про те, чому Київ цьогоріч не витратив 30 млрд гривень.

Також депутат пояснив, що не так із бюджетом Києва на 2026 рік.

Віталій Кличко Київ вчителі КМДА Київрада гроші
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації