Дискусія між Вітренком та Кличком на засіданні Київради 18 грудня

Депутат Київради, голова постійної бюджетної комісії Андрій Вітренко заявив, що частина наведених фактів у промові мера Віталія Кличка не відповідає дійсності. Зокрема, йдеться про вилучення з бюджету Києва 8 млрд гривень.

Про це стало відомо під час пленарного засідання Київради у четвер, 18 грудня.

Що відповів Кличко Вітренку

"Я хотів би трошки покритикувати тих людей, які пишуть вам виступи на початку сесії Київської міської ради. Тому що багато з фактів, які були наведені у вашій промові, не відповідають дійсності. Зокрема, що стосується 8 млрд гривень. У вашій промові не було показано те, що Київ може пишатися. Зокрема, у 2025 році на світовій олімпіаді з математики чотири з п’яти призерів від України — це вихованці Русанівського ліцею, який знаходиться в Києві", — заявив він.

Вітренко попросив надати протокольне доручення щодо преміювання директорки та вчителів ліцею, у якому навчаються учні.

Кличко відповів на критику. Він наголосив, що вилучення 8 млрд гривень із бюджету столиці заднім числом є злочином і порушує Бюджетний кодекс та Конституцію України.

"Я не хочу, щоб ми вступали в дискусію в цьому напрямку. Кожна інформація перевірена і відповідає тим ключовим речам. Те, що відбулось з пограбуванням — інкаше не назвати — це викликає обурення, тому, що це гроші громади", — додав він.

Нагадаємо, раніше Вітренко заявив, що вимагає публічного звіту про те, чому Київ цьогоріч не витратив 30 млрд гривень.

Також депутат пояснив, що не так із бюджетом Києва на 2026 рік.