У Київраді заблокована робота земельної комісії — Пташник пояснила причини

Депутатка Київради Вікторія Пташник пояснила, чому не працює земельна комісія. Вона наголосила, що її очолює фігурант справи "Чисте місто" Андрій Терентьєв.

Про це Вікторія Пташник сказала у відповідь журналістки Новини.LIVE Анни Сірик.

У Київраді не працює земельна комісія

"Земельна комісія на сьогоднішній день не збирається, тому що її головою є фігурант справи "Чисте місто" Терентьєв. Він, до речі, на сьогоднішній день є начебто позафракційним, але якщо ви звернули увагу на картинку, яку сьогодні була на сесії, фракція "Батьківщина" робила певну заяву, вони всі вийшли до трибуни і він стояв разом. З чого в нас складаються думки, що Терентьєв вже на шляху до вступу у фракцію "Батьківщина", — зазначила Пташник.

На її думку, особи, які мають підозру у цій гучній справі не можуть далі здійснювати свою діяльність у земельній комісії. За словами депутатки, вони мали б з точки зору депутатської етики подумати над своїм депутатським мандатом. Вона зверталася до них та запрошувала на регламентну комісію, яка займається питаннями депутатської етики, однак фігуранти справи зволікають та не ходять. Зокрема, Терентьєв заявляє, що він звʼязаний таємницею слідства.

"Хоч ми не будемо йому задавати питання, які він не зможе коментувати, це виключно може стосуватися питань депутатської етики. Але мені здається, що громаді міста Києва після тих плівок НАБУ, після сюжету "Бігуса" він просто зобовʼязаний пояснити про деякі моменти, скажімо так, відвідування його офісу Комарницьким, узгодження порядку денного, оці всі туалетні схеми і так далі", — каже депутатка.

Однак проєкт не виноситься на голосування, його блокують. За її словами, коли мине 35 днів з моменту його подачі, цей проєкт заберуть за мовчазною згодою та винесуть в зал, якщо цього захоче мер Києва Віталій Кличко.

"До речі, я вважаю, що ми, депутати, які видали цей проєкт, ми йому допомагаємо насправді, тому що Кличко насправді мав перший виступити і сказати, що так не має бути, що ми маємо Терентьєва прибрати з комісії, він не може бути головою земельної комісії і розблокувати її діяльність. На сьогоднішній день окремі члени земельної комісії, вони дійсно не хочуть далі засідати під його головуванням", — заявила Пташник.

Вона наголосила, що земельна комісія потребує оновлення, тому депутати вимагатимуть відсторонення Терентьєва та Марченка, які є фігурантами справи "Чисте місто".

Нагадаємо, депутат Київради Вадим Васильчук заявив, що корупційний скандал змусив Київраду переглянути механізми роботи.

А у жовтні Терентьєву дозволили повернутися до виконання своїх обов’язків. У лютому йому оголосили підозру в причетності до земельних схем.